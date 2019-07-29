國安私菸案》私菸紀錄追溯14年 林佳龍：續查到真相大白

2019-07-29 09:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航長年協助總統專機走私菸品，昨華航交出2006年至2013年的團購紀錄，14年來共有26次專機任務有違法走私菸品紀錄。交通部長林佳龍今天在臉書表示，他要求華航不能因此停止，要持續追查，直到真相大白。

林佳龍表示，特勤人員走私菸品事件發生後，一開始因為華航提供專機團購私菸紀錄只有到2014年，華航說因為系統轉換所以找不到更早的資料，讓他很不滿意這樣態度；強力要求後，華航週末投入超過20人找資料，有了新的進展，成功回溯2006到2013年的資料。我要求，不能因此停止，要持續追查，直到真相大白。

林佳龍說，依據華航目前公布的資料，從2006年9月至今，華航共執行了26次總統出訪任務，其中，菸品販售超過1000條的有9次，除了2010年10月的久博專案，販售菸品達1683條，其他8次超過千條的出訪專案，都出現在2014年6月以後；換句話說，在2014年6月以後，菸品數量破千條成為常態。這個關鍵的轉折點，是發生什麼事？真的只有菸稅的因素？還有沒有其他不為人知的原因？我也請華航務必查明，給社會大眾一個交代。

林佳龍在臉書表示，華航也已宣布，未來專機不再有任何特權，免稅品銷售跟一般客機一樣，必須機上完成交貨。他也再次強調，誠實，是解決問題的最好方法，華航要認知到，現在，主動追查所有問題，未來，才能重拾國人信心。

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