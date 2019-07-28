華航公佈專機菸品銷售量！最早從2006扁「群峰專案」開始

2019-07-28 14:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕特勤人員走私菸品事件持續發展，日前因為華航提供專機團購私菸紀錄僅到2014年，引起交通部不滿；華航今天表示，已陸續成功回溯2006到2013年資料，將提供給檢方做為調查依據。

華航表示，有關專機免稅菸品銷售檢討，經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對本公司免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，2015年「佑誼專案」與「固平專案」二次專機任務資料已完成查找，並陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。

根據華航提供2013年以前的資料，團購菸品紀錄回溯到2006年的前總統陳水扁任內的群峰專案，往後2007年的嘉欣專案、宏誼專案、第二屆群峰專案、2008年的隆誼專案、蓮太專案、2009年的敦睦專案、久睦專案、2010年的久博專案、太誼專案、2012年的仁誼專案、敦誼專案、2013年的慶誼專案、賀誼專案，以及2015年的佑誼專案、固平專案都有官員假借出訪名義數百條至1600條不等的菸品，但涉案人員大多已離職。

據華航提供資料顯示，2006年到2008年華航專機承辦單位為副總經理陳韻雯（已離職）、專機負責人為資深副總經理石炳煌（已退休），2009到2012年的專機承辦單位為副總經理林竹（已退休）、張永青（已退休），專機負責人為資深副總經理石炳煌及資深副總經理楊辰（已退休），2013年至2015年的專機承辦單位為副總經理張永青（已退休）、副總經理楊子葆（已離職），專機負責人為楊辰、總經理林鵬良（已離職）。

華航指出，本公司董姓員工（員工編號63○○○7）與黃姓員工（64○○○0）為本次專機隨機工作人員，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實。2位員工代購免稅品違規案，已送專案人評會懲處；相關法律責任將由司法單位調查。

專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量 日期 行程 數量/條 專機承辦單位副總經理 專機負責人 1 2015/11 固平專案 886 楊子葆副總經理（已離職） 楊辰資深副總經理（已退休） 2 2015/03 佑誼專案 10 楊子葆副總經理（已離職） 林鵬良總經理（已離職） 3 2013/08 賀誼專案 543 劉世華副總經理（業務代理） 楊辰資深副總經理（已退休） 4 2013/03 慶誼專案 594 張永青副總經理（已退休） 楊辰資深副總經理（已退休） 5 2012/08 敦誼專案 16 張永青副總經理（已退休） （註） 6 2012/04 仁誼專案 527 林竹副總經理（已退休） 楊辰資深副總經理（已退休） 7 2010/03 太誼專案 22 林竹副總經理（已退休） 石炳煌資深副總經理（已退休） 8 2010/01 久博專案 1,683 林竹副總經理（已退休） 石炳煌資深副總經理（已退休） 9 2009/05 久睦專案 331 林竹副總經理（已退休） 石炳煌資深副總經理（已退休） 10 2009/08 敦睦專案 74 林竹副總經理（已退休） （註） 11 2008/01 蓮太專案 74 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 12 2008/01 隆誼專案 719 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 13 2007/10 第二屆群峰專案 361 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 14 2007/08 宏誼專案 481 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 15 2007/01 嘉欣專案 417 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 16 2006/09 群峰專案 119 陳韻雯副總經理（已離職） 石炳煌資深副總經理（已退休） 註：敦誼、敦睦專案非專機型態，係正班客機，無專案主管隨機，銷售量為所有旅客統計資料。

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