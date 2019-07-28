華航公佈專機菸品銷售量！最早從2006扁「群峰專案」開始

〔記者蕭玗欣／台北報導〕特勤人員走私菸品事件持續發展，日前因為華航提供專機團購私菸紀錄僅到2014年，引起交通部不滿；華航今天表示，已陸續成功回溯2006到2013年資料，將提供給檢方做為調查依據。
華航表示，有關專機免稅菸品銷售檢討，經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對本公司免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，2015年「佑誼專案」與「固平專案」二次專機任務資料已完成查找，並陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。
根據華航提供2013年以前的資料，團購菸品紀錄回溯到2006年的前總統陳水扁任內的群峰專案，往後2007年的嘉欣專案、宏誼專案、第二屆群峰專案、2008年的隆誼專案、蓮太專案、2009年的敦睦專案、久睦專案、2010年的久博專案、太誼專案、2012年的仁誼專案、敦誼專案、2013年的慶誼專案、賀誼專案，以及2015年的佑誼專案、固平專案都有官員假借出訪名義數百條至1600條不等的菸品，但涉案人員大多已離職。
據華航提供資料顯示，2006年到2008年華航專機承辦單位為副總經理陳韻雯（已離職）、專機負責人為資深副總經理石炳煌（已退休），2009到2012年的專機承辦單位為副總經理林竹（已退休）、張永青（已退休），專機負責人為資深副總經理石炳煌及資深副總經理楊辰（已退休），2013年至2015年的專機承辦單位為副總經理張永青（已退休）、副總經理楊子葆（已離職），專機負責人為楊辰、總經理林鵬良（已離職）。
華航指出，本公司董姓員工（員工編號63○○○7）與黃姓員工（64○○○0）為本次專機隨機工作人員，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實。2位員工代購免稅品違規案，已送專案人評會懲處；相關法律責任將由司法單位調查。
|專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量
|日期
|行程
|數量/條
|專機承辦單位副總經理
|專機負責人
|1
|2015/11
|固平專案
|886
|楊子葆副總經理（已離職）
|楊辰資深副總經理（已退休）
|2
|2015/03
|佑誼專案
|10
|楊子葆副總經理（已離職）
|林鵬良總經理（已離職）
|3
|2013/08
|賀誼專案
|543
|劉世華副總經理（業務代理）
|楊辰資深副總經理（已退休）
|4
|2013/03
|慶誼專案
|594
|張永青副總經理（已退休）
|楊辰資深副總經理（已退休）
|5
|2012/08
|敦誼專案
|16
|張永青副總經理（已退休）
|（註）
|6
|2012/04
|仁誼專案
|527
|林竹副總經理（已退休）
|楊辰資深副總經理（已退休）
|7
|2010/03
|太誼專案
|22
|林竹副總經理（已退休）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|8
|2010/01
|久博專案
|1,683
|林竹副總經理（已退休）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|9
|2009/05
|久睦專案
|331
|林竹副總經理（已退休）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|10
|2009/08
|敦睦專案
|74
|林竹副總經理（已退休）
|（註）
|11
|2008/01
|蓮太專案
|74
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|12
|2008/01
|隆誼專案
|719
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|13
|2007/10
|第二屆群峰專案
|361
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|14
|2007/08
|宏誼專案
|481
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|15
|2007/01
|嘉欣專案
|417
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|16
|2006/09
|群峰專案
|119
|陳韻雯副總經理（已離職）
|石炳煌資深副總經理（已退休）
|註：敦誼、敦睦專案非專機型態，係正班客機，無專案主管隨機，銷售量為所有旅客統計資料。
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特勤人員走私菸品事件持續發展，日前因為華航提供專機團購私菸紀錄僅到2014年，引起交通部不滿；華航今天表示，已陸續成功回溯2006到2013年資料，將提供給檢方做為調查依據。圖為華航董事長謝世謙日前說明菸品案情形。（資料照）