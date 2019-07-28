林佳龍：就是走私案 有錯認錯

2019-07-28

〔記者林菁樺、鄭瑋奇／台北報導〕華航協助國安局特勤官員趁總統蔡英文出訪期間訂購萬條菸品，蔡總統日前曾對外聲稱此為菸品「超買」，不過，交通部長林佳龍昨被問及交通部如何定調時坦言，私菸案法律規定並不允許，就法律層面而言，「就是走私案」，面對過去的陋習要解決，有錯認錯，才是社會期待的政府態度。

林佳龍也說，交部給華航一週期限完成並公布行政調查結果，但期間內有最新資訊，在不妨礙司法調查情況下，有多少資料、就詳實對外說明。他強調，華航一定要負責，交通部也不護短。

外界也關心華航懲處的名單與層級，目前包括資深副總經理羅雅美、空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信均調離主管職，林佳龍說，「證據到哪、責任到哪、懲處到哪」，目前還在初步調查，最基本就是先調到非主管職位，配合司法調查，交通部尊重華航董事長謝世謙的決定，但不表示懲處只到此。

謝世謙目前仍「留校察看中」，是否會為此負責下台？林佳龍強調，責任建立在證據基礎上，目前掌握的資訊還不足，交通部會持續關注。但林佳龍也說，謝世謙了解此案，現階段還需要他來帶領華航面對司法。

有關前總統馬英九二○一五年兩次出訪的免稅菸銷售資料遭銷毀，林佳龍也感到非常驚訝，已要求華航進一步查明，資料的刪除時間點與理由。

林佳龍也說，華航原先的處理、懲處，交通部與國人都無法接受，他才會說出重話。前天與謝世謙開會後，華航已跨出一步，對外提供最新資訊，算是小有進展，而華航因二○一四年更換系統，資料無法快速整理，週末已加派人力處理，必須努力讓社會感受到華航有檢討、反省並且改進。

林佳龍直言國安局私菸案「就是走私案」，也被外界質疑與總統府的「超買」態度不一致。交通部昨天下午急發聲明澄清，蔡英文與林佳龍在態度上並非不一致，從總統府到交通部的態度，都是徹查到底，沒有迴避的可能。

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