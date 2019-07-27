國安私菸案遭指共犯 林佳龍︰為選舉趁火打劫

2019-07-27 13:14

〔記者林菁樺／台北報導〕國安局官員趁總統出訪期間訂購近萬條菸品，受到國人高度關注，前駐紐西蘭代表介文汲日前批除國安局外、華航也是共犯，還指交通部長林佳龍是走私案的合理嫌犯之一。林佳龍今受訪回擊，指介文汲是趁火打劫、謀取政治利益，這種心態很要不得。

介文汲日前質疑林佳龍派交通部次長王國材進駐華航調查，是要淹滅證據，或搜尋可切割蔡英文及民進黨的機會。林佳龍先前已發表聲明，指介文汲造謠抹黑，已委請律師採取法律行動。

林佳龍今（27日）上午出席電動車活動時也對此回應， 介文汲為選舉想要趁火打劫、謀取政治利益的心態很要不得，也讓人遺憾。

他說，尤其介文汲擔任過外交官的人應該最清楚，出入境時外交官有一些菸酒特權，林佳龍認為，這些也應該一起攤在陽光下檢驗，不要說別人，應該先檢視自己。

介文汲為前駐紐西蘭大使、去年底參加國民黨基隆市長初選，今年5月挑戰國民黨台北市大安區立委初選提名，但最後敗給林奕華。

另外，華航前董事長何煖軒也被捲入私菸案，出現在華航公布的專機負責人名單，不過，何煖軒受訪時表示自己沒當過專機負責人；媒體也追問林佳龍，華航的名單是否有誤。

林佳龍說，已要求華航進一步檢視，總統專機涵蓋公司負責人也有專案主管，事實情況如何，也請華航要對外加以說明，但林佳龍說，這是過去華航的資料、文件，才決定負責人是董事長、總經理或其他主管。

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