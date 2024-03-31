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金門縣首見超商搶錢 嫌犯逃7小時「餓」進另家超商落網

金門「首起超商搶案」發生後七小時，金門警察局金湖警分局將劉姓（左二）嫌犯逮捕。（金湖警分局提供）

金門「首起超商搶案」發生後七小時，金門警察局金湖警分局將劉姓（左二）嫌犯逮捕。（金湖警分局提供）

2024/03/31 08:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮一家便利商店昨天（30日）晚間被一名男子闖入搶走6000元，警方漏夜展開地毯式搜查，案發7小時後，今天凌晨4點多在距離案發地點約100公尺的另一家超商內逮獲嫌犯；劉姓嫌犯落網時仍一身酒氣，聲稱因為「肚子餓」到這吃泡麵，看見員警走進門嚇得一臉驚悚、乖乖就逮；警方詢問後將依強盜罪送辦。

金門縣警察局金湖分局30日晚間9點多接獲報案，指位於金湖鎮塔后一家超商發生糾紛，警方派員前往，得知1名年約50多歲的男子與店員發生扭打，徒手搶走現金6000元後逃離現場。

金湖警分局副分局長廖建棠指示火速分頭調閱監視器及地毯式訪查超商店員、附近商家，鎖定嫌犯是一名劉姓台籍工人（57年次、男），派出20多名員警兵分多路，分別前往劉男租屋處及劉嫌徒步逃的塔后地區搜索，直至凌晨四點多在與被搶超商附近的另家超商內，找到當時還有酒氣的劉嫌，並在他身上起出扣掉購買泡麵所剩的5000多元。

湖警表示，劉嫌因機車故障，準備在第1家超商叫計程車，看到正在交班的店員打開收銀機時，心起歹念，伸手搶走6000元，店員攔阻時，兩人扭打一團，1名消費者看到還以為是一般糾紛，上前「勸架」，劉嫌趁隙逃脫。

金湖警分局表示，全案依強盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。

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