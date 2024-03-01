北投洪園銀樓強盜案偵破 嫌犯：和家人不睦想去「關一關」

台北市北投區發生的洪園珠寶銀樓強盜案今日偵破。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/01 09:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投區昨日（2/29）發生的洪園珠寶銀樓強盜案，警方專案小組今日凌晨近2時，在國道一號南下嘉義路段，截獲搭車逃亡，綽號「阿文」37歲的北投區不良分子沈柏文。順利在案發12小時內破獲這起重大強盜案。

警方當場起獲沈嫌搶走市價約800萬元的140餘條金項錬和金飾，但其中4條已被他典當變賣充作逃亡費用，警方將循線起贓。

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警訊中，沈嫌辯稱是和家人發生爭吵，心情不佳，才想被抓「關一關」。但警方調查，沈嫌在案發前兩日曾多次前往探勘地形和逃逸路線，因此才被警方根據監視畫面鎖定身份，顯然並非臨時起意。全案訊後將依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方表示，有盜竊前科的沈嫌，目前無業中，平日在士林、北投地區一帶遊盪，是北投地區列管的不良分子之一。

警方表示，昨日下午2時12分，沈嫌穿戴全身黑色衣帽和口罩，逕自推門走入位在北投中和街上老字號的洪園珠寶店。

由於闕姓老闆娘看對方年紀輕輕，但卻全身穿戴肅黑又遮蔽面容，立刻就引起她注意和警覺。

但闕婦還沒來得及反應，沈嫌便直接伸手搶櫃台內的百餘條金項鍊及金飾。她見狀雖然馬上按警鈴和防盜鎖鈕，想封鎖前門將嫌犯關在店內，不料，對方反而從店的後門逃走。

北市警北投分局、刑警大隊偵七隊、科偵隊據報循線開始追查，先根據調閱前後數日監視畫面，發現沈嫌在案發日前兩天，才在現場竣巡多次，容貌清晰可認，才鎖定是綽號「阿文」的地方分子。

警方再根據案發後街頭監視畫面，發現沈嫌是徒步自巷弄內離去，隨後再搭乘計程車多次欲製造斷點，警方逐步進行過濾，查出他昨日晚間搭乘白牌計程車南下，警方立刻進行追緝。

今1日凌晨1時許，北市警通報國道警力協助支援，終於順利在國道路段攔截停車，逮獲沈嫌，並從身上起獲贓物金項鍊和現金等證物，全案現由警方偵辦。

沈嫌在國道被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

沈嫌在國道被警方壓制逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

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