北投銀樓搶匪攔小黃逃市區！奪後門逃逸有蹊蹺

警方到場採證。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/29 18:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投區「洪園」銀樓在今天下午發生搶案，一名佯裝成顧客的男搶匪，假裝上門挑選金飾，卻趁機將裝有數條金項鍊的袋子搶走，得手後還隨即從銀樓後門逃逸，並搭計程車逃往台北市區。警方展開追查，發現男子「阿文」涉有重嫌，目前警方已經鎖定他行蹤與下落，正全力追捕。

警方調查，這名搶匪「阿文」年約40歲上下，在今天下午2時30分，以徒步方式前往台北市北投區中和街洪園銀樓，他當時身穿黑衣、戴著口罩，一進門就說要看金項鍊。銀樓老闆娘見對方年紀輕輕、不像是真心要購買，暗自留意；老闆娘拿出金項鍊供對方觀看，要把金項鍊收回袋中時，對方忽然伸手搶走袋子。

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銀樓老闆娘大驚，隨即按下警鈴與防盜鎖紐，想將搶匪困在銀樓當中，沒想到對方居然一溜煙從銀樓後門逃逸。搶匪得手後，故意徒步在周邊繞路，隨後攔計程車往台北市區逃去。

警方獲報後派員封鎖現場，並派鑑識人員採集微物跡證，同時擴大調閱周邊監視器畫面追查，警方透過搶匪前來行搶的路徑，循線掌握「阿文」涉案。

警方說，由於被搶的金項鍊是裝在袋中，老闆娘被搶當下也不清楚到底被搶走多少條，目前正在清點損失，粗估被搶走的金項鍊價值超過百萬元。

警方研判，搶匪得手後居然從銀樓後門逃逸，不排除對方事先曾經到場勘查周邊地形地物。

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