為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北投銀樓搶匪攔小黃逃市區！奪後門逃逸有蹊蹺

警方到場採證。（記者王冠仁翻攝）

警方到場採證。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/29 18:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投區「洪園」銀樓在今天下午發生搶案，一名佯裝成顧客的男搶匪，假裝上門挑選金飾，卻趁機將裝有數條金項鍊的袋子搶走，得手後還隨即從銀樓後門逃逸，並搭計程車逃往台北市區。警方展開追查，發現男子「阿文」涉有重嫌，目前警方已經鎖定他行蹤與下落，正全力追捕。

警方調查，這名搶匪「阿文」年約40歲上下，在今天下午2時30分，以徒步方式前往台北市北投區中和街洪園銀樓，他當時身穿黑衣、戴著口罩，一進門就說要看金項鍊。銀樓老闆娘見對方年紀輕輕、不像是真心要購買，暗自留意；老闆娘拿出金項鍊供對方觀看，要把金項鍊收回袋中時，對方忽然伸手搶走袋子。

銀樓老闆娘大驚，隨即按下警鈴與防盜鎖紐，想將搶匪困在銀樓當中，沒想到對方居然一溜煙從銀樓後門逃逸。搶匪得手後，故意徒步在周邊繞路，隨後攔計程車往台北市區逃去。

警方獲報後派員封鎖現場，並派鑑識人員採集微物跡證，同時擴大調閱周邊監視器畫面追查，警方透過搶匪前來行搶的路徑，循線掌握「阿文」涉案。

警方說，由於被搶的金項鍊是裝在袋中，老闆娘被搶當下也不清楚到底被搶走多少條，目前正在清點損失，粗估被搶走的金項鍊價值超過百萬元。

警方研判，搶匪得手後居然從銀樓後門逃逸，不排除對方事先曾經到場勘查周邊地形地物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》北投銀樓強盜案 警鎖定「阿文」涉案
2024/02/29 17:38

獨家》北投銀樓強盜案 警鎖定「阿文」涉案
北投銀樓驚傳搶案 搶匪扮顧客奪金項鍊逃逸中
2024/02/29 16:58

北投銀樓驚傳搶案 搶匪扮顧客奪金項鍊逃逸中

聯邦神卡國旅最高6%、旅日最高4.5%
「搶劫啊！」男銀樓搶19萬金項鍊 奪門逃秒被民眾包圍壓制
2024/02/18 17:35

「搶劫啊！」男銀樓搶19萬金項鍊 奪門逃秒被民眾包圍壓制
載少年搶嘉義銀樓 19歲新北男被起訴
2024/02/16 21:19

載少年搶嘉義銀樓 19歲新北男被起訴

白沙屯媽祖加持 勇腳紀念酒限量開跑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播