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少年自備辣椒水搶銀樓項鍊 外送員追逐、賣香腸老闆踢一腳壓制

少年稱沒錢，竟搶走半條金飾。（記者王善嬿攝）

少年稱沒錢，竟搶走半條金飾。（記者王善嬿攝）

2023/10/31 17:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉市今發生銀樓搶案！一名17歲未成年少年下午3點多，到中正路一間銀樓2次，假裝有意購買5兩或2兩黃金，要求陳姓老闆拿金飾給他看，假裝拍照給要買金飾的朋友時，竟順手抓起一條項鍊就往店外跑，陳男立即拉住項鍊並追趕，沿途有熊貓外送員、熱心民眾見狀幫忙攔截，不料少年自備辣椒水朝追趕民眾噴灑，眾人在街頭追逐約1公里多，最後合力將涉案少年壓制，報警到場處理。

老闆受訪說，一名年輕、面生男子下午先到店裡詢問有沒有5兩黃金，他說店內沒有，男子就走了，過半小時又回來，詢問有沒有1、2兩黃金，他陸續拿了2條項鍊給男子看，男子佯稱是朋友要買、假藉照相給朋友看，不料趁機順手抓起項鍊，他也連忙抓住項鍊，男子用力一扯、拿起半條項鍊往店外跑，他追趕在後，沿途大喊「搶劫」，鄰店老闆、熊貓外送員及熱心民眾隨即幫忙追趕，男子先跑到文化路又跑到西市場、國華街、中正路，來回約1公里，最後一間香腸店老闆踢了男子一腳、將他壓制在地。

老闆說，最近金價很高，買氣很弱，該名年輕男子進店裡時戴帽子、戴口罩，神色有異，他就早有防備，因此男子一抓起項鍊時，他也隨即反應、護住項鍊，該男子所搶金飾約2兩重、市價16萬元。

警方到場，涉案男子為一名未成年少年，現已帶回派出所偵詢，少年逃跑時不慎受傷，已請救護人員到場包紮傷口，事發原因及過程將進一步調查。

銀樓老闆說明金飾遭搶情形。（記者王善嬿攝）

銀樓老闆說明金飾遭搶情形。（記者王善嬿攝）

眾人先壓制少年，警方趕到接手將少年帶返所。（民眾提供）

眾人先壓制少年，警方趕到接手將少年帶返所。（民眾提供）

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