開賓士搶郵局！男沒搶到錢潑油縱火 被依這些罪嫌被起訴

鹿谷郵局清水支局遭賓士男持刀搶劫，還潑油縱火。（資料照）

2024/03/20 19:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕42歲黃姓男子1月26日開賓士到鹿谷鄉清水郵局，拿開山刀搶劫未得手，潑汽油點火想燒掉監視器和電腦滅證，逃亡2個多小時就被警方逮捕。南投地檢署經近2個月偵辦，將黃男以加重強盜未遂，以及放火燒燬現有人所在建築物未遂兩個罪名起訴，移審南投地院後，法官裁定續押。

黃姓男子在過年前的1月26日上午開賓士到「1人郵局」南投鹿谷清水郵局，他事先勘察過現場，當天戴安全帽、口罩，右手持開山刀、左手拿裝有汽油的寶特瓶走進郵局行搶。

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黃男把汽油潑灑在櫃檯上面，對劉姓經理大喊，「我只有要錢而已」，再從郵遞窗口爬進櫃台內，腳踢劉姓經理，持開山刀背揮砍，將劉姓經理壓制在地，逼他說出金錢存放位置，劉姓經理後來負傷趁隙從側門逃離。

黃男沒搶到錢也想趕快逃走，離開前為毀滅證據，再度潑油點燃，造成郵局營業櫃台、網路、電腦、電線、冷氣等設施毀損，所幸鹿谷消防分隊接獲劉姓經理報案，趕到現場滅火，郵局主要結構體尚未喪失效用，未達燒燬建築物程度。

黃男開車逃離，在隔壁活動中心的參加社區活動的婦人以手機拍下，提供給警方，竹山警方迅速掌握黃男行蹤，2個多小時後在日月潭抓到黃男，黃男被移送南投地檢署後，被檢察官聲押獲准，至今仍羈押中。

南投地檢署檢察官昨天偵結，將黃男以加重強盜未遂及放火燒燬現有人所在建築物未遂兩個罪名起訴，這兩個罪名都是5年以上的重罪，黃男移審南投地院後，法院裁定續押。

黃男跳進櫃台內，但沒找到錢。（翻攝資料照）

黃男離去前縱火。（翻攝資料照）

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