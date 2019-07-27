國安私菸案》林佳龍︰就是走私案，有錯認錯...

2019-07-27 10:51

給予華航一週完成行政調查

〔記者林菁樺／台北報導〕私菸案延燒多日，華航因協助國安局官員利用總統出訪訂購近萬條菸品、運送，引發社會高度關注。交通部長林佳龍對此震怒，昨也與華航董事長謝世謙密會，林佳龍今（27日）早出席電動車業者活動受訪，他表示，私菸案就法律層面而言「就是走私案」，有錯認錯，是社會期待的態度，也給予華航一週的時間完成行政調查。

林佳龍表示，對華航一開始的處理與懲處並不滿意，也把謝世謙找來開會，要求有多少資料、就公布多少，這個週末華航也會加派人力整理。

2015年2次出訪免稅菸遭銷毀須查明

至於前總統馬英九前2015年兩次出訪的免稅菸銷售資料遭銷毀，林佳龍也要求華航要進一步查明，資料是何時遭到刪除。

尊重華航決定 但證據到哪、懲處到哪

華航昨也將懲處層級拉高，包括資深副總經理羅雅美、空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信均調離主管職，外界關注懲處層級與謝世謙是否也該為此下台。林佳龍強調，尊重華航決定，「但證據到哪、懲處到哪」，目前資訊不夠充足，會持續觀察，不代表懲處只到此。

林佳龍表示，華航調查私菸案已跨出一步，小有進展，現階段華航需由謝世謙帶領，交通部給予華航一週的時間，完成行政調查。林佳龍說，在不妨礙偵查秘密的情況下，一週內華航查到多少資料，都要詳實對外說明。

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