國安私菸案》藍營抹黑陳菊牽涉其中 他轟造謠藍委該下台

2019-07-26 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統專機國安特勤私菸案持續延燒，國民黨立院黨團總召曾銘宗更點名永和官邸警衛室主任林國欽是關鍵人物，而且是陳菊的愛將。對此，總統府今（26）日認為此言論是「造謠抹黑」，強調已經報警、準備提告。網友也砲轟，造謠的藍委應該要下台。

立法院國民黨團質疑永和官邸警衛室主任林國欽知情且涉入私菸案，有涉及圖利罪之嫌，安定力量副執行長毛嘉慶也指控，林國欽今年晉升少將，深獲總統蔡英文、總統府秘書長陳菊青睞等，總統府發言人黃重諺今召開記者會回應，陳秘書長並不認識林國欽這個人。

綜合媒體報導，黃重諺表示，有傳言說他是陳菊親信，這些都是無中生有的造謠抹黑，目前都「已經報警也準備提告」，府方認為解決問題才是正確解決問題的方法方法。

對此，「打馬悍將粉絲團」臉書專頁貼出相關報導批評，「太誇張了！！完全沒有的事，國民黨可以憑空編故事來抹黑花媽，這樣的立委，真的該下台（辭職）了！！！」

其他網友也酸說，「他們很愛自己編故事耶！」、「告了再說！反正他們不愛道歉就交錢出來順便再登報道歉就對了」、「唯恐天下不亂 未證實先喊 該罰 查證事實本應是基本常識」、「已經淪為共產黨的附隨組織了，對他們還有什麼好期待的呢？」

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