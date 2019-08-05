盧市府政治刁難紙風車演出？ 前市長林佳龍說話了！

2019-08-05 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕紙風車劇團傳出因台中市政府以政治色彩刁難，不但拒列協辦單位，還要切結等，只好放棄本週末來台中市的演出，許多市民將矛頭指向市長盧秀燕，灌爆其臉書痛批「因政治色彩剝奪孩子看戲劇的權利」。對此，現任交通部長也是前台中市長林佳龍說話了。

繼宣告取消本週2場台中演出之後，紙風車也在臉書發聲明表示：「如果台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中！」聲明指出，「紙風車文教基金會辦理的每一場活動，政治立場從來都不是我們考量的範圍，為孩子的歡笑都是可以一起努力。因此，如果連我們自己募款的公益演出，都受到地方政府的阻撓，我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全台灣孩子的心願。

對此，台中在地立委、立院副長蔡其昌在臉書聲明下方留言，「台中市政府最好出來講清楚這是怎麼一回事！」沒想到也釣出林佳龍留言，表示「感到遺憾！台中市是座文化城，讓孩子在成長過程中有藝術的薰陶、陪伴成長，是我們一起努力的目標」。

許多台中網友也紛紛留言，希望林佳龍回去當市長，「林佳龍拜託你回來啦」、「真的很想念阿龍市長」。

紙風車劇團傳因政治色彩遭台中市政府刁難而取消演出，但國民黨立委江啟臣配合921地震紀念，9月21日也將邀請紙風車到東勢國小演出，外界質疑「這也有政治色彩嗎？」對此，中市府新聞局長吳皇昇表示，紙風紙質疑因政黨輪替而受刁難是誤會，強調是各校租借辦法不同所致。

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