政治刁難紙風車演出？ 陳柏惟用韓國瑜打臉盧秀燕

2019-08-05 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕紙風車劇團原訂本週末在台中市豐原南陽國小及西屯區永安國小演出，傳出因不滿「地方政權刁難」臨時喊卡，未來公益演出將全數跳過台中。對此，基進黨發言人陳柏惟用高雄市長韓國瑜日前在台中舉辦初選造勢一事，來打臉台中市長盧秀燕。

針對紙風車取消本週末在台中的2場368兒童藝術工程演出，原因是原本演出場地的學校受到上級指示「不借了」。台中市府新聞局第一時間回應「如果涉及任何民代等政治人物的主辦或協辦，在實務上很容易引起學校和家長的困擾，特別現在又正值接近選舉期間，因此教育局和學校才有這方面的考量。」

但紙風車攝影張大魯立刻打臉，「我在2006年開始跟拍319工程，絕大部份的場地都在國中小學內的操場或禮堂，有藍色執政的也有綠色執政的，每次都順利舉行，地方父母官都非常歡迎紙風車來免費演出」，且本週末2場贊助單位，根本與台中市政府所謂的「民代或政治人物」都扯不上關係。

對此，將參選台中第二選區立委的陳柏惟在臉書表示，「韓國瑜以公益園遊會為名借遺址公園辦造勢活動→盧秀燕說可以；紙風車兒童劇團借校園場地為孩子帶來免費演出→盧秀燕說不行」。陳柏惟也酸說，他以後造勢都要說開演唱會，反正都是要讓大家爽。

韓國瑜6月22日在台中市河南路、市政北二路口舉行國民黨總統初選造勢大會，活動後人潮散去，隔天有民眾行經附近，甚至到一旁的遺址公園參觀，赫然發現活動現場垃圾「漫出來」。

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