紙風車取消公演 立委蔡其昌、洪慈庸譴責中市府

2019-08-05 18:49

〔記者歐素美／台中報導〕紙風車劇團原訂本周六日在台中市豐原南陽國小及西屯區永安國小演出，傳出因受市府質疑色彩問題而處處杯葛，紙風車因此宣告停演；立法院副長蔡其昌及時代力量立委洪慈庸今天不約而同透過臉書譴責台中市政府，強調「政治可以有不一樣意見，但不要遷怒孩子」。

蔡其昌表示，得知紙風車劇團本週在台中豐原、西屯的演出，因受到市府質疑色彩問題而處處杯葛，最後導致活動演出告吹，身為紙風車劇團永遠的志工，對於台中市政府這種惡意抵制的行為，必須給予最嚴厲的譴責，盧市長更應該出面說明，相關局處的杯葛行為是否經過盧市長的授權與指示？

蔡其昌說，台中市一直都是令人稱羨的文化之都，紙風車劇團的公益演出更彌補了政府單位之不足，透過一次ㄧ次的下鄉演出縮短了城鄉之間的差距。無法接受市政府這樣粗暴的手段來糟蹋紙風車，也傷害了千千萬萬引頸企盼的孩子們，「請告訴我們為什麼要這樣？」

洪慈庸則說，紙風車從2006年開始的「鄉村兒童藝術工程」，從原先偏鄉演出擴及全台，已經累積684場演出，這是對藝文資源嚴重不均的現狀最大的抵抗與最無私的貢獻，但紙風車卻被質疑其政治色彩，致本週8/10、8/11接連在豐原南陽國小、西屯永安國小的公益演出處處碰壁，最後帶著挫折決定取消公演，往後公演更可能全數跳過台中。

洪慈庸說，她並不相信「政治歸政治、藝術歸藝術」，但相信孩子需要更多美的體驗和藝文的視野，如果因政府帶著有色眼鏡，剝奪孩子看見更多色彩的機會，是最令人遺憾的事情。如果有需要，她願協調爭取中央管轄的場地，讓更多中部的孩子可以看到演出！

蔡其昌臉書「蔡其昌」粉專貼文：

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