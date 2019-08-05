紙風車到台中拒協辦引風波 原來說「NO」的是它…

2019-08-05 20:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紙風車原訂11日台中辦「紙風車368鄉村兒童藝術工程」演出，傳出被刁難，不但拒列協辦單位，還要切結等，讓紙風車宣佈取消該場且未來紙風車公益演出會全數跳過台中，引發軒然大波；台中市教育局指出，確實在6月5日收到紙風車發文，希望列為該演出的協辦單位，但基於未補助及未參與籌辦過程，當時婉拒列協辦單位；但教育局強調，協辦活動向來均依此規定辦理，並無特別針對性。

紙風車取消台中藝術工程演出引起軒然大波，各界質疑有政治干擾及介入，更好奇究竟由誰決定不協辦該項活動，被點名的西屯區公所指出，辦藝文活動原不是公所業務，僅提供行政協助；民政局表示，沒有接獲協辦該活動申請。

至於永安國小則指出，因學校場地屢有各單位來借用，向來以有市府公文同意協辦的活動學校才會同意掛協辦單位，這次也因沒有市府公文，學校依規定辦理，酌收場地費，但學校雖未協辦，紙風車來借場時第一時間就同意，且行政全力協助，包括原本足球隊有暑訓及學校工程，均特別自演出前的10日到演出後的11日暫停，騰空場地，甚至連雨天備案學校都想到，騰出永安館，並配合行政資源辦理，因紙風車演出深受學生喜愛，甚至在六月時就跟學生宣佈這項演出消息；校方強調，前兩天紙風車還再跟學校確認最後動線問題，一切都準備就緒，學校一切依規定辦理，也沒接過政治干預，不明白為何會引來風波。

教育局下午指出，確曾在6月5日收到紙風車邀請協辦活動公文，但因接獲公文時，該局未曾參與相關單位籌備及經費申請補助，以此規範決定不參與協辦，並在6月中旬回覆紙風車，之後就未曾再過問相關活動事宜。

教育局指出，已往確實曾協辦過包括紙風車等各類型的活動，但有些活動事後曾被民眾質疑活動內容，因掛名協辦單位，教育局成指責重心，因此今年有內部檢討，並訂出指導或協辦活動的規範，就是以參與籌備或有補助為主，並無特別針對性。

教育局強調，事件絕未有政治考量，僅單純以相關規範決定是否協辦，今年紙風車已在台中多所學校辦過表演活動，該局也未掛名協辦；教育局指出，事實上，紙風車劇團原排定本周末於南陽、永安兩間國小的演出，兩校各均已完成場地租借，南陽國小甚至有同意掛協辦單位，顯示一切均按照規定進行，各校自行決定，沒有特別針對性；強調，若場地商借過程有任何誤會，都歡迎提出溝通，市府一定全力協助促成。

此外，台中市新聞長吳皇昇指出，市府支持公益活動從不預設立場，此次活動市府並未補助或共同策劃，依規不得作為主辦或協辦單位，須由各校依各自規範辦理場地租借，其中南陽國小操場提供免費租借、永安國小禮堂依自訂租借管理辦法酌收1萬2千元，兩校規範不同引起誤解，市府將主動向劇團說明清楚，盼劇團理解，市府非常歡迎任何藝文活動到台中舉辦。

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