有政治色彩？紙風車9月也和藍委江啟臣合辦校園演出

2019-08-05 20:46

〔記者歐素美／台中報導〕紙風車劇團傳出因政治色彩遭台中市政府刁難，而取消8月10日及11日來台中市的演出，但國民黨立委江啟臣配合921地震紀念，9月21日也將邀請紙風車到東勢國小演出，外界質疑「這也有政治色彩嗎？」新聞局長吳皇昇表示，紙風紙質疑因政黨輪替而受刁難是誤會，強調是各校租借辦法不同所致。

紙風車劇團傳出因政治色彩遭台中市政府刁難，而取消8月10日及11日來台中市的演出，甚至日後的演出也都將跳過台中市。但國民黨立委江啟臣為紀念921地震，9月21日也將邀請紙風車到東勢國小演出，致外界質疑「難道這也有政治色彩」？

目前江啟臣人正搭機從美國返回台灣，無法連繫，但江啟臣服務處人員表示，昨才剛討論紙風車演出的問題，目前尚未向東勢國小租借場地，至於9月21日能否順利邀請紙風車前來東勢國小演出，要待立委江啟臣返國再討論及回應。

新聞局長吳皇昇則表示，紙風車劇團原訂8月10日及11日到豐原區南陽國小及西屯區永安國小演出，因兩校場地租借辦法不同，南陽國小免費，永安國小則要收取1萬2千元費用，可能因收費不同才引發紙風車質疑市府故意刁難的誤會，將派教育局人員與紙風車劇團說明，希望對方理解。

吳皇昇強調，紙風車劇團指因政黨輪替而遭刁難是誤會，其實只要相關單位事先申請市府補助主辦或協辦，就可免收場地租借費用，但主辦方未事先申請，永安國小才要求收費。

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