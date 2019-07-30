藍委批交部「滿部只見龍家班」 林佳龍反斥抹黑公務員

2019-07-30 18:42

〔記者蕭玗欣、陳心瑜／台北報導〕特勤人員私菸風暴延燒，引發外界對執政黨用人哲學，國民黨團今開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，更點名交通部長林佳龍「滿部只見龍家班」。對此，林佳龍辦公室回應，這些從台中市政府到交通部的同仁，是具公務員資格的文官，也是國家資產，並未跳級，外界的說法是在打擊公務員士氣。

林佳龍今天透過部長辦公室表示，到交通部任用一些過去台中市政府的同仁，他們是具公務員資格的文官，也是國家的資產，他們到交通部任職沒有突然跳級，甚至有人是降級減薪，外界不斷扭曲、抹黑說這是政治酬庸，不僅消息錯誤更是在打擊公務員的士氣。

「為什麼要抹黑公務員呢？」林佳龍表示，他就任交通部長之後，基於用人唯才的原則，任用部分過去台中市政府的同仁，很多都是具有公務員任用資格的文官，且沒有突然跳級。他逐一舉例，台鐵局副局長馮輝昇，過去就擔任台中市政府交通局副局長，到台鐵局任職後俸給點數還因此減少。

現任觀光局副局長周廷彰，過去則是擔任台中市政府水利局長，他是綠川整治的推手，在行銷方面獲得世界的肯定，因此借用他的長才來推動行銷與觀光；而黃荷婷參事過去擔任台中市政府勞工局長，後來到經濟部投審會擔任副執行秘書，也都是具有公務員資格的文官，到交通部負責勞資協調，也成功促成郵局基層員工的加薪。

林佳龍說，他之所以一一解釋，就是不希望積非成是，政府換人執政之後，這些公務人員還是國家資產，外界不應一再抹黑傷害公務人員，講成政治酬庸。

林佳龍呼籲，外界必須就事論事，不要因人廢言，也不能因為他們過去擔任的職務，就否定掉他們的能力，雖然政府換人執政，但是公務員還是國家的資產，外界不斷扭曲、抹黑說這是政治酬庸，不僅消息錯誤更是在打擊公務員的士氣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法