國安私菸案》痛批派系分贓寄生華航 國民黨團：滿城盡是吳音寧

2019-07-30 11:51

〔記者陳昀／台北報導〕總統專機特勤「私菸案」延燒，檢調已展開追查，立法院國民黨團今天再度召開記者會指出，這起事件的根本原因在於「派系分贓寄生華航」，對華航承辦業務的空品處副總經理邱彰信、總統專機負責人資深副總羅雅美所做懲處，也只是將其推向權力核心，變成「地下監軍」。

國民黨團總召曾銘宗指出，這起目無法紀、膽大妄為的特勤私菸案，原以為純粹是國安紀律問題，實則顯露民進黨執政以來，綠營盤根錯節的人事酬庸、派系分贓的結構性、系統性問題。

曾銘宗一一點名華航其所屬企業的相關幹部，他痛斥，民進黨執政以來，在政府機關、公股事業及周邊財團法人等處處塞人，用人只看顏色、不重專業，「滿城盡是吳音寧」，這種不避嫌、不避諱的派系分贓，國民黨團將予以最嚴厲譴責。

對於8月1日起華航將羅雅美調為董事長室特別助理，邱彰信調為總經理室高級專員。立委柯志恩、李彥秀、林奕華認為，這樣的調動根本沒有差異，反而推向權力核心執行「地下監軍」，監控董、總，如何給檢調更大空間查明真相？

「人民荷包瘦巴巴，派系分贓笑哈哈！」立委柯志恩指出，當初大漲菸捐稅是為了長照，如今長照2.0靈不靈還未可知，調漲菸價卻讓人很有感，如今爆發此事，基層怎麼嚥得下這口氣？

林奕華指出，近三次總統專機出訪的私菸量已超過13年來的總和，負責人都是羅雅美，羅雅美在扁政府時代跟隨邱義仁，政權交替才到華膳空廚當採購經理，小英執政後突然三級跳變成華航資深副總，月薪從6萬元爬升到20多萬元，比吳音寧更誇張，這樣的背景，這次又調職為董事長特助，根本是在獎勵她護駕有功。

立委童惠珍痛批，外界戲稱華航沒有永遠的老闆，政黨輪替都會換董座、酬庸人馬，顯示華航完全沒有尊重專業經理人，這些換下來的人也只是在等，等待被換到另一個位置而已。

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