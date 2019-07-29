再批蔡政府私菸案 藍委：總統幫陳菊「擋子彈」

2019-07-29 11:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕特勤人員涉嫌私菸案尚未落幕，立法院國民黨團今日上午召開記者會，除抨擊總統蔡英文政府稱此案為「超買」而非「走私」，也呼籲蔡英文勿左右司法偵辦。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府日前稱此案為「超買」，而非「走私」，但除打臉檢調偵辦，亦有指導檢調辦案、干預司法的嫌疑，呼籲蔡政府應將干預司法的手拿開。

立法院國民黨團書記長吳志揚批評，一般民眾購買菸品超過一定數量，就會被認定走私，甚至有刑責，為何蔡政府可以定義為「超買」？而此事涉及層級之高，應由檢察總長指揮辦案，不能讓政府高官自己解釋定調。他也質疑，總統府秘書長陳菊為總統府實際首長，事發至今卻一直神隱，還由總統出來「擋子彈」三次。

吳志揚也呼籲，檢調辦案要「快、狠、準」，不要讓相關涉事者串供，金管會也要發揮功能進行調查。

國民黨立委賴士葆表示，雖此案國安局稱是永和警衛室的責任，但國安局仍有督導責任，總統府亦是如此，因此國安局、總統府秘書長等都要承擔責任，不該切割。另外他表示，涉案人吳宗憲月薪約7萬元，信用卡額度最高估約100萬元，為何能以溢繳方式，刷卡600萬餘元購菸？金管會應釐清錢從哪裡來。藍委會後也拜會江惠民，盼檢方全力偵辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法