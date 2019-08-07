萬件服飾銅板價 天津曬衣節拚買氣

2019-08-07 12:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市天津路服飾商圈結合會員店家，將於9日至11日舉辦「天津曬衣節」，萬件服飾銅板價。商圈主委李進祥今日表示，活動期間每日還推出限時限量消費滿額贈，且消費滿千元就送百元美食攤位消費券，店家卯足全力拚買氣，歡迎民眾來搶便宜。

天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大據點，聚集超過300間服飾店家，有如台北的五分埔，天津曬衣節活動至今邁入第17年，規模年年成長。

李進祥表示，這次曬衣節聯合商圈300多家服飾店家聯合促銷，可說是台中最大規模，且賣的是當季服飾，現場促銷攤位分為100元與50元，攤位上服飾均一價，民眾不用邊買邊看價格，可以盡情搶購，每天還推出限時限量的滿千送百活動，當日消費滿千元就送現場美食攤位百元消費券，讓民眾現場買得盡興、吃得開心。

李進祥也說，曬衣節將封街舉行，今年活動首度走「文青風」，現場將有2個裝置藝術，包括長15公尺、以一件件服裝垂掛出的遮陰休憩區，以及6公尺寬、3公尺的大型金屬衣服裝置藝術，裝置藝術都裝設Led燈，供民眾拍照打卡，晚上在燈光閃耀下更顯浪漫繽紛。

另外，台中市政府正舉辦「台中購物節」，購物累計滿500元就能抽千萬豪宅。李進祥表示，天津商圈店家都是優惠店家，消費金額3倍計，民眾到天津曬衣節搶購，還有機會成為豪宅主人。

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