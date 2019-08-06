08/06 各報重點新聞一覽

2019-08-06 06:36

自由時報

三罷抗中 全港沸騰 陸空交通癱瘓 不合作遍地開花

香港五日發動罷工、罷市、罷課等「大三罷」行動，並在中西區等七區舉行集會，要求香港政府回應撤回「逃犯條例」（送中條例）修訂案等「五大訴求」，獲許多行業和民主派工會響應。五日一早，反送中抗爭者就在港鐵多個車站發起「不合作運動」，港鐵與巴士多條路線一度暫停營運或改道行駛，逾兩百個離港及抵港的客運航班取消。

詳見三罷抗中 全港沸騰 陸空交通癱瘓 不合作遍地開花。

人民幣兌美元 貶破7元

美國總統川普上週宣布，九月起將對中國其餘三千億美元進口產品加徵十％關稅，週一人民幣兌美元匯率跌破七元大關，是二○○八年金融海嘯以來首見，也宣告中國人民銀行先前強力捍衛的七元關卡失守。分析師表示，這代表中國人行更容許人民幣貶值，以對抗關稅戰。

詳見人民幣兌美元 貶破7元。

整合觸礁 韓電郭 嘟聲後請留言…

國民黨總統初選落幕後，黨內風波仍然無法平息，獲得提名的高雄市長韓國瑜整合鴻海創辦人郭台銘的過程嚴重觸礁，韓多次致電聯絡郭，得不到回應，只能在語音信箱留言，並寄望黨主席吳敦義出面協助整合。

詳見整合觸礁 韓電郭 嘟聲後請留言…。

聯合報

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

美中貿易戰加劇，昨天引爆全球金融市場動盪，亞洲股匯市更成了重災區。亞股昨天全面重挫，匯率方面，大陸人民幣貶破七元兌換一美元關卡，也引發大陸以貶值作為回應貿易戰武器的疑慮，不僅升高各國官員促貶貨幣以維持競爭力的可能性，也提高美國干預匯市以抑制美元升勢的風險，一場全球匯率戰可能一觸即發。

詳見全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批。

香港三罷 七區衝突 陸空半癱

香港抗議行動升級，民間昨發起罷工、罷市、罷課的「三罷」行動，加上網民的「不合作運動」，香港陸空交通進入半癱瘓狀態。伴隨「三罷」而來的七區集會，處處都有警民衝突，警方不斷施放催淚彈、橡膠彈，多處地方衝突激烈，入夜後仍持續。

詳見香港三罷 七區衝突 陸空半癱。

中國時報

創黨起手式 柯嗆蔡 身旁人都貪汙

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨今（6）日舉行創黨大會，將出任黨主席的柯P空戰力無人能及，在創黨前夕的起手式，槍口直接瞄準蔡英文總統，嗆蔡「把國家搞成這樣」，更捶桌怒罵「小英旁邊每個都貪汙」。總統府要求柯道歉，他再補一槍反問，「慶富案、兆豐案都辦到哪裡去？要道歉甚麼？」

詳見創黨起手式 柯嗆蔡 身旁人都貪汙。

連9天重挫 經濟失動能 香港大罷工 港股1997以來最長跌勢

香港昨大罷工，示威浪潮加劇社會動盪，再加上陸美貿易戰等因素打擊市場情緒，港股持續下挫。MSCI香港指數昨出現連續第9天下跌，跌幅2.5％，成為1997年回歸以來最長跌勢，地產、零售及賭場股首當其衝。財政司長陳茂波並示警，香港第2季的投資情況下跌兩位數，屬十幾年來最嚴重的情況，「香港經濟已失去動能」。

詳見連9天重挫 經濟失動能 香港大罷工 港股1997以來最長跌勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法