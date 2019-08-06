三罷抗中 全港沸騰 陸空交通癱瘓 不合作遍地開花

2019-08-06

群眾手持標語 分布7區集會抗爭

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港五日發動罷工、罷市、罷課等「大三罷」行動，並在中西區等七區舉行集會，要求香港政府回應撤回「逃犯條例」（送中條例）修訂案等「五大訴求」，獲許多行業和民主派工會響應。五日一早，反送中抗爭者就在港鐵多個車站發起「不合作運動」，港鐵與巴士多條路線一度暫停營運或改道行駛，逾兩百個離港及抵港的客運航班取消。

此外，繼三日有示威者拆下中國五星旗並拋入海中後，五日晚間再有示威者扯下天星碼頭懸掛的五星旗，扔入海中。在北角街頭抗爭的示威者，晚間一度遭十餘名手持木棍、藤條的「白衣人」追打，雙方當街鬥毆。

五日上午七時，就有示威者在港鐵元朗站展開不合作運動，阻擋到站列車關門，其他路線也陸續受到影響，而拉長班距或暫停服務。直到近下午一時，港鐵才宣布全線服務恢復正常。示威者還發動阻礙道路交通，公車被迫改道行駛，或塞在車陣中無法動彈。

下午一時起，中西區金鐘添馬公園、油尖旺區旺角麥花臣球場、黃大仙區黃大仙廣場、大埔區風水廣場、沙田區百步梯、屯門區屯門文娛廣場和荃灣區荃灣公園，開始有多半身穿黑衣、手持反送中標語的人潮聚集。荃灣公園的集會雖未獲警方批准，仍有三千多人到場，高呼「光復香港、時代革命」口號。

香港國際機場 也出現靜坐示威者

發生女示威者內褲被扯下、裸露下體事件的元朗區天水圍警署，約中午時分被示威者包圍，投擲石塊等雜物。位於中西區的港府總部附近，也有示威者和警方對峙，警方發射多枚催淚彈。另有示威者朝荃灣區的新界南總區警察總部投擲磚塊，警方也以催淚彈驅散。晚間約八時，香港國際機場出境大廳也出現靜坐示威者，警方聲稱大批示威者在全港多處堵路，縱火焚燒雜物，將「使用最低武力做出驅散行動」。

警方五日表示，自六月九日首場反送中大遊行至五日凌晨，計四二○人被捕，年齡介於十四到七十六歲間。五日上午到下午四時，則有八十二人被捕。警方共發射一千發催淚彈、一六○發橡膠子彈。

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