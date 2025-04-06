雨一直下到明開工後 週三晚起又有鋒面通過變天

因水氣殘留，今日中部以北、西半部山區、東半部等仍有雨。（資料照）

2025/04/06 08:20

〔記者林志怡／台北報導〕清明連假進入最後一天，明天準備開工。中央氣象署提醒，由於華南水氣殘留，中部以北、西半部山區、東半部等有雨，其他地區多雲到晴，週三晚間至週四則再有鋒面通過台灣，各地降雨更加明顯，低溫大致都可維持在20度上下，白天氣溫則可達26度以上。

中央氣象署預報員陳姵安說明，今日上午因華南雲系水氣殘留，中部以北地區有零星短暫雨，西半部山區及東半部地區也有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴的天氣，且類似的天氣型態預計持續至週二。

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陳姵安指出，週三將有一波鋒面接近台灣，並預計於週三晚間至週四通過台灣，中部以北、東半部地區、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且中部以北地區有局部較大雨勢。

鋒面通過後，雖不會帶來明顯降溫，但週五、週六水氣持續偏多，陳姵安表示，屆時北部、東半部地區、中南部山區仍有短暫陣雨，且今日至週五的馬祖地區，以及週二晚間開始的金門地區，容易有局部霧或低雲影響能見度。

陳姵安也提到，近期各地低溫沒有太大變動，鋒面通過後也沒有明顯降溫，北部地區大約17至18度、中部地區約19至20度，南部地區21度，東半部地區19至20度；高溫方面，降雨期間氣溫較低，北部地區約26至27度、中南部地區26至28度，屏東約29至30度。

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