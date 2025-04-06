今天收假日！國道13地雷路段一次看

高速公路局預判，6日有13路段是易壅塞路段，建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發，國5北向用路人儘量上午9時前出發。（高速公路局提供）

2025/04/06 08:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（6日）是清明節連續假期收假日，高速公路局預判13路段是易壅塞路段，晚間9時前陸續紓解，建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發，國5北向用路人儘量上午9時前出發。

高速公路局統計，今天凌晨0至清晨5時平均交通量為7.5百萬車公里，為年平均平日4百萬車公里的1.9倍；目前全國道路況皆大致正常，預估今天交通量為111百萬車公里。

請繼續往下閱讀...

今天部分地區有短暫雨，高公局預判上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭—坪林路段。下午重點壅塞路段為國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、龍井—沙鹿、苑裡—後龍、大山—香山、關西—大溪；國5北向宜蘭—坪林；國4西向潭子系統—豐勢；國6西向舊正—霧峰系統；國10西向仁武—左營端等路段。

高公局指出，今天的國道疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

至於昨天（5日）的國道路況，全日交通量為111.6百萬車公里，為年平均平日 92百萬車公里之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日2.5百萬車公里之1.2倍。

高公局表示，昨天下午2時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1北向頭份至湖口、台中至后里、國3北向高原至三鶯、茄苳至寶山、大山至西濱、國5北向宜蘭至坪林，除國5北向石碇至頭城路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於晚間11時後大致順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法