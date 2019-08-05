性平雙城論壇登場 台中、新北打造幸福城市

2019-08-05 14:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日首度與新北市政府共同舉辦「性平雙城論壇」，透過分享交流，精進性別平等的創新措施。台中市副市長楊瓊瓔表示，市府相當重視性平，希望透過論壇，交流經驗，落實台中性平推動效能，打造幸福城市。

「性平雙城論壇」由台中市副市長楊瓊瓔、社會局長李允傑、新北市政府社會局長張錦麗、台中性平吉祥物「希朵」、新北性平吉祥物「企鵝」，為論壇揭開序幕。

楊瓊瓔說，市長盧秀燕相當重視性平，市府也全力推動，期盼透過這次雙城論壇，交流相關經驗，並融入政策中，落實台中性平推動效能，將台中打造為最美麗、幸福的城市。

李允傑表示，新北市於2016年邀請民眾票選出性別平等代表動物，企鵝以暖爸形象奪魁，並被賦與「新北性平CEO」的職責；台中市也於2017年辦理「性平花精靈」吉祥物設計徵選活動，誕生「希朵」，在台中巡迴宣導性別平等。透過台中與新北的性平雙城論壇，將可促進雙方進行性平對話，精進彼此性平創新措施，以更有效地將性平政策落實在生活各面向，共創性別友善環境。

張錦麗則指出，城市之間各自有很多優點，透過交流，可學習彼此的優點，而新北市近年來致力於打破性別分工，翻轉性別刻板印象，讓女性、男性都充分發展潛力，相互合作，這次到台中觀摩交流，希望帶動全台城市交流，將台灣性平推向世界高峰。

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