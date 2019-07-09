社團師傳訊女學生「脫好」 南市教局：開罰通令各校停聘

2019-07-09 19:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市傳出有學校社團外聘老師凌晨傳訊息給未成年女學生，對話出現「脫好、再打開」等疑似要求視訊脫衣的字眼，還3度藉故不出席接受校方的調查，台南市教育局長鄭新輝今天下午召開記者會，說明接獲通報迄今的處理過程，也將對該名老師開罰，並通令全市各校，在案件未釐清前，暫停聘用。

台南市一名家長向媒體爆料，今年1月在15歲女兒的手機發現與該名社團老師的對話，內容有「我想快速放鬆」、「沒脫好等我喔」、「到被子裡去」、「脫好」、「再打開」、「躺平一下會慢慢鬆的」、「要給我看二十秒嗎」等，還在手機圖庫裡發現女兒曾自拍裸照，合理懷疑應是受狼師指使，才會做出這個年紀不尋常的行為，當下震怒，向校方通報，也希望教育局出面調查真相，揪出狼師。

校方指出，2月接到家長反映後即通報教育局，依性別平等教育法規定3度通知該師接受調查，但該師不是以收到通知掛號信時已超過開會時間，就是答應出席卻沒有出席，女學生也不願接受訪談。

鄭新輝說，該師雖是外聘的社團老師，並非正式教師，但從對話內容來看，言語充滿曖昧，確實有以老師身分對學生施加不正常行為，該師多次藉故不出席調查，將依性平法規定開罰，依法可處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其配合或提供相關資料為止。

而在事件釐清之前，為了保護學生，也會請全市各校暫停聘用該名老師，一旦調查屬實，只要符合不適任教師的相關規定，就會通報全國不適任教師平台。同時也希望家長配合，與孩子溝通出面協助釐清事件。

鄭新輝也宣示，對於性平事件，絕對不寬怠，一定從嚴處理，校方若未通報也會加重處分，家長或學生若遇性平事件，可撥專線06-2959023，或寄電子郵件help580@tn.edu.tw反映。

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