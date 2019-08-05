社會企業推「人生柑仔店」 助街賣者自力更生

2019-08-05 00:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北街頭上常可見到販賣玉蘭花的街賣者，有時這些人站了一整天，卻賺不了多少錢。社會企業「人生百味」為了協助街賣者，推出「人生柑仔店」計畫，重新幫助街賣者自力更生，他們也直呼，「以前客人看到我都是假裝沒看到，現在都會主動來買」。

談到街頭販售，很多人首先想到的就是玉蘭花、愛心筆，但有些民眾因為買到價格與品質不符的商品，對街賣有了不好的體驗。人生百味因此努力提升街賣商品的品質，推出街賣限定的商品，讓消費者願意購買，也重新改變街賣者與消費者的關係。

人生柑仔店過去曾推出過街賣專屬泡泡糖、與「馬來貘」限定合作的香氛片，這樣將傳統街賣商品品質提升的作法，成功讓商品銷量上升，街賣者生意最好時可一天內賺到2250至5000元，不少街賣者都開心表示，「以前都是我們求別人買，第一次是人家主動要訂貨」、「以前客人看到我都是假裝沒看到，現在與客人變成朋友，他們都會主動來買」。也有街賣者認為街賣不會有向人乞求的感覺，而且過往冬天常沒有玉蘭花賣，常常有一天沒一天，現在可以平安度過冬天，

人生百味共同創辦人巫彥德說，他們最早是先在台北車站發食物給街友，志工們透過發便當過程認識街友、明白這群人其實並不危險。有的街友因為被家人、孩子拋棄，出現「我為什麼要工作」、「為什麼要努力」的想法。巫彥德認為，想幫助街友們重新回到社會，首先需要的就是希望，而希望就是從社會連結而來。

人生百味除了推出街賣計畫，也常舉辦「石頭湯計畫」，鼓勵民眾上街將食物發送給街友，並與他們互動、認識。巫彥德表示，其實很多人內心都希望能幫助無家者，曾有一位學生某個冬天在台北車站補完習後，在路邊看到一位街友冷到身體一直發抖，他於是買了一個便當想送對方，但卻不知道如何送給對方，最後直到公車來了都沒給出去。這位學生在接觸人生百味後才明白，其實想要發食物給街友，只要上前簡單問一句「你吃飽了沒？」再將便當拿給對方即可。

巫彥德認為，民眾在幫助無家者的過程中，其實也可以獲得自我成長，因為我們的社會都是教人成功，卻很少教人如何與失敗相處，導致人們以為失敗就要自己想辦法。當民眾在與無家者接觸後，也能開始反思，人們看到別人的失敗後，就能明白自己並非隨時都那麼堅強、順利。

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