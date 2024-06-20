翡翠原水管通水啟用 柯文哲缺席、蔣萬安謝眾人

台北市長蔣萬安出席翡翠原水管通水典禮。（記者廖振輝攝）

2024/06/20 10:34

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠原水管工程自2019年7月15日開工，歷經5年工期，今（20）日由台北市長蔣萬安主持通水典禮，他表示，未來颱風來襲發布陸上警報，或一般的豪雨致水濁度達到500度，就會預先啟用原水管，確保大台北地區600萬市民用水品質與安全。

原水管工程在前台北市長柯文哲任內啟動，但柯並未出席通水典禮，蔣萬安表示，水處有送邀請函，但柯市長回覆有行程，沒法出席。

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蔣萬安表示，原水管通水，非常感謝總統賴清德在行政院長任內大力支持、包含柯前市長在內歷任台北市長對於翡翠水庫各項工程的推動、謝謝新北市政府在環評協助，讓工程能夠及早進行，最要感謝的是所有辛苦基層工程人員。

2015年蘇迪勒颱風造成新店溪上游南勢溪土石崩塌泥漿黃濁，使原水濁度更創下歷史新高紀錄，導致大台北供水系統中斷，民眾發生無水可用的情形。北水處為提升用水安全，推動翡翠原水管工程，隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸，該處基於安全因素及降低對環境衝擊，隧道施工捨棄開挖進度較快的爆破鑽炸方式，採用特別工法機械鑽掘，期間遭遇隧道地質變異、岩盤堅硬等施工困難，在2023年5月12日貫通隧道，今天舉行通水典禮。

翡翠原水管工程完工，今（20）日舉辦通水典禮。（記者廖振輝攝）

翡翠原水管工程完工，今（20）日舉辦通水典禮。（記者廖振輝攝）

翡翠原水管工程自2019年7月15日開工，歷經5年工期，今（20）日由台北市長蔣萬安主持通水典禮。（記者何玉華攝）

翡翠原水管工程自2019年7月15日開工，歷經5年工期，今（20）日由台北市長蔣萬安主持通水典禮。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安出席翡翠水庫原水管通水典禮，會前受訪。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安出席翡翠水庫原水管通水典禮，會前受訪。（記者廖振輝攝）

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