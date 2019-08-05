這個攤位專僱浪人 「浪人食堂」讓無家者重新自立

2019-08-05 00:19

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市雖是首善之都，仍有不少無家可歸的流浪者隱身在城市角落，有些善心人士會透過捐贈物資協助，不過有時給人魚吃不如教人釣魚。一間位於台北的「浪人食堂」就透過夜市攤位教導無家者們一技之長，讓他們自力更生、有天重返社會。

人來人往的饒河街夜市裡，有個名為「浪人食堂」的攤位，這間小店不僅有賣炸雞、冰茶，還是一間幫助弱勢族群的商店，食堂會僱用無家者作為服務人員，且時薪高達150元，優於一天約800元的舉牌工待遇。食堂創辦人余思賢表示，很多無家者因為沒有工作、沒有薪水，無法找到租屋處。在浪人食堂，無家者們可以學習如何炸薯條、炸雞等美食，透過自己的力量工作賺錢，有一天重新回到社會。

浪人食堂從去年開幕至今，已幫助7名無家者、4名經濟弱勢，其中不乏有人靠著自己的力量從無家變成有家。余思賢直言，從無家到在外租屋，對無家者而言是個非常重要的里程碑，過去有一位大哥在順利找到租屋處後相當喜悅，一直邀請大家到家裡參觀，如果不去他還會生氣。不過也有無家者在離開後食堂後就不接志工電話、不回訊息，希望擺脫從前被輔助的身分、否認過去，卻發現新建立的人際關係不斷崩解，最後只能一個人躲在租屋處不願出去，直到身上只剩下50元，又回到食堂求助。

有時食堂也會遇到有無家者遲到、沒來上班的情形，導致其他人無法將工作的推車推出去，社工工作量也增加，但遲到行為背後常常是與其他無家者間的相處不融洽，讓他不想上班。余思賢說，有些無家者因為對主流社會的焦慮感，對人會有隱藏、防衛等行為，但無家者彼此間也不易建立信任關係。

余思賢說，若想讓無家者重新回到社會，除了經濟方面幫助外，人際方面的協助也很重要，有些人因為無家者身分，遭到原生家庭拋棄。過去浪人食堂就有位大哥一直很希望能紅、上新聞，因為他希望某天不理他的女兒可以看到他，發現爸爸不一樣了。

余思賢表示，無家者在浪人食堂工作時，可以透過服務業的身分與民眾互動，這跟在公園、車站與民眾的互動不一樣，「我們的工作是張開一個雙方都安心、舒服的接觸環境，至於會變成什麼樣，他們自己會發生。」

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