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綠色戰略辦公室揭牌 彭啓明：承上支持總統府氣候變遷委員會

環境部「綠色戰略辦公室」今（20）日揭牌，將作為環境部對內整合、對外協調淨零相關業務的重要窗口。（記者陳嘉怡攝）

環境部「綠色戰略辦公室」今（20）日揭牌，將作為環境部對內整合、對外協調淨零相關業務的重要窗口。（記者陳嘉怡攝）

2024/06/20 10:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部「綠色戰略辦公室」今（20）日揭牌，環境部長彭啓明表示，未來綠色戰略辦公室承上完全支持總統府的國家氣候變遷對策委員會，推動氣候變遷的架構；而在行政院的體系之下，環境部與各部會合作淨零與氣候變遷相關政策的落地和執行，未來綠色戰略辦公室也會扮演重要的角色。

彭啓明表示，綠色戰略辦公室由兩位次長葉俊宏、施文真擔任正副召集人，氣候署長蔡玲儀兼任執行長，並調派環境部及所屬機關人員執行辦公室相關工作。除對內專責整合協調環境部及所屬專責機關的淨零業務推動；許多淨零政策都需要跨部會合作，包括綠色與數位雙軸轉型、綠色金融、綠色醫療、綠領人才訓練等，未來辦公室也會成為環境部與各部會討論氣候變遷及淨零議題的重要管道。另也會加強公私部門合作，促進各行各業低碳轉型並持續掌握國際發展趨勢，借鏡國外執行成功經驗適時引入創新政策工具加大加快減碳力道。

彭啓明進一步表示，未來綠色戰略辦公室承上完全支持總統府的國家氣候變遷對策委員會，推動氣候變遷的架構；而在行政院的體系之下，環境部與各部會合作淨零與氣候變遷相關政策的落地和執行，未來綠色戰略辦公室也會扮演重要的角色。

外界關心總統府將成立的氣候變遷委員會，會和目前的行政院永續會出現疊床架屋情形。彭啟明說明，世界各國幾乎都是以總統或總理等成立氣候變遷委員會，美國、韓國、歐洲各國等都有。台灣過去在組織上確實有些疊床架屋的現象，總統府成立的國家氣候變遷對策委員會則是希望重新建構一個更完整的組織，「蓋更好的房子來面對氣候變遷」，總統府是更上位的氣候治理倡議，和行政院層級還是有區隔，認為不會有權責不清的狀況，從國際成功案例來看，總統的決心在面對氣候變遷會是最有效的。

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