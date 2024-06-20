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台76線八卦山隧道 6/25、26兩日封閉60分鐘防災演練

台76線八卦山隧道，6月25、26日夜間將封閉60分鐘進行防災演練，南投匝道入口已設立告示牌。（記者張協昇攝）

台76線八卦山隧道，6月25、26日夜間將封閉60分鐘進行防災演練，南投匝道入口已設立告示牌。（記者張協昇攝）

2024/06/20 11:06

〔記者張協昇／南投報導〕公路局中區養護工程分局為強化即時防救災應變能力，6月25日（星期二）夜間9時至10時，將於台76線八卦山隧道進行專案災害防救應變演練預演，並於26日（星期三）夜間9時至10時正式演練，屆時八卦山隧道都將雙向封閉管制，呼籲用路人提前改道，並事先規劃替代路線。

公路局中區養護工程分局指出，替代路線說明如下：（1）彰化往南投（西向東行駛）車輛，可由台76線林厝下匝道→縣道137線→縣道148線→台14乙線→南投。（2）南投往彰化（東向西行駛）車輛，可由台14乙線→縣道148線→縣道137線→彰化、台76線林厝上匝道。（3）行駛國道3號（南下、北上）車輛，可利用中興交流道下，接台14乙線→縣道148線→縣道137線→彰化。

中區養護工程分局表示，演練期間八卦山隧道將管制車輛禁止進入，請用路人提前改道，若已行駛於隧道內車輛駕駛人，請遵從演練單位人員疏導及管制措施，並耐心等候，也請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）查詢路況。

台76線八卦山隧道，6/25、26兩日進行防災演練，公路局呼籲用路人提前改道。（記者張協昇攝）

台76線八卦山隧道，6/25、26兩日進行防災演練，公路局呼籲用路人提前改道。（記者張協昇攝）

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