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八卦山隧道內從2車中強行超車釀禍 女駕駛辯稱失憶

圖為八卦山隧道。（資料照）

圖為八卦山隧道。（資料照）

2024/05/30 12:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中年女與前夫電話中吵架，盛怒下開車出門，在禁止變換車道的八卦山隧道內頻變換車道，還從大貨車和小貨車間強行超車，但卻接連擦撞兩部車，小貨車遭撞擊擦撞護欄毀損，女駕駛事後推說因吃藥記不得什麼事，事後再去兩所醫院回診，證明自己失憶，惟法官認為「不記得」只是推託之詞，依妨害公眾往來安全罪名，判拘役59日。

判決書指出，莊姓女子2021年10月中旬下午1時許，駕駛轎車沿台76線快速公路八卦山隧道往東方向行駛時，八卦山隧道內路面設置雙邊禁止變換車道線（雙白實線），莊女進入八卦山隧道後，即多次以跨越雙邊禁止變換車道線，或以極近距離任意超越左、右兩側車道其他車輛方式行駛，行經東向31公里處時，從左側車道強行在小貨車和大貨車之間強行超車，自用小貨車失控撞擊護欄，右前車身、左側前後輪及左側踏板等損壞。

莊女跟警方說，她是因纖維肌痛症在吃藥，藥性很強所以什麼都不記得，而在該案移送法辦後，她依然辯稱吃藥造成失憶，後來還會去兩家醫院回診。

南投地院法官認為，莊女與上次就醫時間距離短，顯然是為了發生事故後才去就醫，且證詞有「選擇性失憶」，辯稱「不記得了」難以採信。而她在快速道路危險駕駛釀禍，過了這麼長的時間又拒絕賠償遭撞小貨車損失，在衡酌其經濟狀況，判處拘役59日。

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