最低速限60他開63…行駛八卦山隧道慘噴3000元 原因曝光

呂姓用路人出示遭警方取締罰單，主張自己依照八卦山隧道規定速限行駛，不解為何會遭開罰。（資料照、民眾提供；本報合成）

2022/04/02 18:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化呂姓菜販日前開車行經台76線八卦山隧道，駕駛內側車道，由於隧道速限80公里，他小心翼翼保持63公里左右時速，卻接到警方取締慢速罰單「未依規定最高速度行駛內車道，速限80公里，行駛63公里」，罰鍰3000元。國道警方說，快速公路內側車道應保持在最高速限行駛，低於10公里即違反規定。

不過呂先生認為，自己依照隧道規定60至80公里速限行駛，且隧道內車道劃雙白線，不能任意變換車道，何來違規？決定向法院申請行政訴訟裁決討公道。

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呂先生說，去年12月16日清晨6點半，他開車從國道3號轉入台76線西行進入八卦山隧道，準備開往彰化埔心，依路牌指示行駛內側車道，當時是大清早，車道前後沒有車輛，他依隧道速限60至80公里速度內行駛，竟接到國道警察逕行取締罰單，違規事實寫著「行駛快速公路未依規定行駛車道者，小型車未以規定最高速度行駛內側車道，速限80公里，行速63公里」，需罰鍰3000元。

呂先生納悶不已，查詢資料發現，隧道口有立牌指示最高速限80公里，最低速限60公里，但沒規定內車道最低速限？他去台76線官網也查無相關規定，再去監理站網站申訴，收到回文只說，「未依最高速限行駛內車道，但沒提到低於最高速限多少要開罰」。他認為，他沒有要去員林，沒有要下林厝交流道，所以依路牌指示行駛內車道，且進入隧道後就是雙白線，也不能變換車道超車，他全依規定行駛何來違規？

國道第三公路警察大隊說，該案是中興分隊於2021年12月19日6點33分在台76線西向30.75公里取締慢速車違規，經雷達測速器採證，該車行駛63公里，其速度應行駛「外側車道」。

警方進一步解釋，依「高速公路及快速公路交通管制規則」，快速公路最高速限每小時80公里以上路段，行駛速率低於每小時70公里的較慢速小型車，應行駛於外側車道，該規則也規定，內車道為超車道，在不堵車情況下，應以最高速限使行內車道，八卦山隧道位於台76線快速公路，車道使用規定自適用本規則。

國道三隊交通組長張弘杰說，八卦山隧道內畫設有禁止變換車道線，但用路人進入隧道前仍可視行車速度選擇行駛車道，且經查，當時攝錄取締路況車流正常，並無特殊狀況需減速，在無回堵情況下，該車未以最高速限80公里行駛內車道，依道路交通管理處罰條例規定，予以舉發違規，可處3000元至6000元罰鍰。

國道警方也呼籲，行駛高、快速公路，勿佔用車道影響後方車輛，行車速度低於該路段最低速限及不依規定行駛車道皆為違規，占用車道除影響車流順暢，也容易導致行車糾紛，可處3000元至6000元罰鍰。

呂姓男子駕車行經八卦山隧道，依速限規定內63公里行駛內側車道，卻遭警方依「未依規定最高速度行駛內車道」取締，罰鍰3000元。（圖擷取自Google Maps）

呂姓用路人出示遭警方取締罰單，主張自己依照八卦山隧道規定速限行駛，不解為何會遭開罰。（民眾提供）

國道警方指出，八卦山隧道位於台76線快速公路，車道使用規定適用「高速公路及快速公路交通管制規則」，行駛速率低於每小時70公里的較慢速小型車，應行駛於外側車道。（民眾提供）

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