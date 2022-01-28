為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小心！行駛槽化島也會吃紅單 這個地區陷阱最多

    吳姓民眾行經中興新村圓環，車輪就壓過槽化線，被檢舉拍照。（吳姓民眾提供）

    吳姓民眾行經中興新村圓環，車輪就壓過槽化線，被檢舉拍照。（吳姓民眾提供）

    2022/01/28 17:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有民眾最近接到由檢舉達人拍照檢舉的交通違規罰單，違規事實是「行駛槽化島」，依道路交通管理處條例規定，要處900元以上1800元以下罰鍰，該民眾接到罰單後表示，中興新村地區去年增加很多槽化線，堪稱「道路陷阱」，自己是在中興圓環被拍照檢舉，因為圓環愈來愈少，很多人可能都不會注意「外環車要讓內環車先行」，若不想也被檢舉開罰，也要注意這個規定，以免荷包失血。

    這位接到「行駛槽化島」交通罰單的吳姓民眾，是在本月5日上午在中興新村圓環被檢舉拍照，照片清楚地拍下他的車輪壓過槽化線，罰單上記載舉發違反法條是道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，即「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」。

    吳姓民眾說，接到罰單才知壓到槽化線就是違規，不經一事不長一智，以後會提醒自己特別注意，不只圓環，中興新村中正路，去年7月調整重劃道路標線，畫了很多的槽化線，因此只要看到槽化線都要避開，不能開在該線上。

    吳姓民眾也說，中興新村圓環有內環和外環線，在中正路接近圓環的路口豎立一支「外環車禮讓內環車先行」的告示牌，現在圓環設計愈來愈少，很多人大概也不會注意該規定，因此最近也認具提醒同事和朋友注意。

    吳姓民眾最近接到罰單才知自己違規的事實是「行駛槽化島」。（吳姓民眾提供）

    吳姓民眾最近接到罰單才知自己違規的事實是「行駛槽化島」。（吳姓民眾提供）

    中興新村圓環和中正路有很多槽化線，要特別小心不要行駛在該線上。（記者陳鳳麗攝）

    中興新村圓環和中正路有很多槽化線，要特別小心不要行駛在該線上。（記者陳鳳麗攝）

    圓環設計愈來愈少，很多人忘了外環車禮讓內環車先行的規定，在中興新村中正路要進入圓環前，公路單位就豎立大的告示牌提醒。（記者陳鳳麗攝）

    圓環設計愈來愈少，很多人忘了外環車禮讓內環車先行的規定，在中興新村中正路要進入圓環前，公路單位就豎立大的告示牌提醒。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃市槽化島佔用斑馬線 民眾通行如危險障礙賽
    2020/12/05 18:05

    桃市槽化島佔用斑馬線 民眾通行如危險障礙賽
    苑裡「奪命槽化島」 苗縣將縮小增路寬
    2019/12/04 19:25

    苑裡「奪命槽化島」 苗縣將縮小增路寬

    暖宮x循環x瘦身 紡織界新台灣之光
    新五路將縮槽化島 增機車道
    2015/10/24 06:00

    新五路將縮槽化島 增機車道
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播