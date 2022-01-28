小心！行駛槽化島也會吃紅單 這個地區陷阱最多

吳姓民眾行經中興新村圓環，車輪就壓過槽化線，被檢舉拍照。（吳姓民眾提供）

2022/01/28 17:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有民眾最近接到由檢舉達人拍照檢舉的交通違規罰單，違規事實是「行駛槽化島」，依道路交通管理處條例規定，要處900元以上1800元以下罰鍰，該民眾接到罰單後表示，中興新村地區去年增加很多槽化線，堪稱「道路陷阱」，自己是在中興圓環被拍照檢舉，因為圓環愈來愈少，很多人可能都不會注意「外環車要讓內環車先行」，若不想也被檢舉開罰，也要注意這個規定，以免荷包失血。

這位接到「行駛槽化島」交通罰單的吳姓民眾，是在本月5日上午在中興新村圓環被檢舉拍照，照片清楚地拍下他的車輪壓過槽化線，罰單上記載舉發違反法條是道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，即「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」。

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吳姓民眾說，接到罰單才知壓到槽化線就是違規，不經一事不長一智，以後會提醒自己特別注意，不只圓環，中興新村中正路，去年7月調整重劃道路標線，畫了很多的槽化線，因此只要看到槽化線都要避開，不能開在該線上。

吳姓民眾也說，中興新村圓環有內環和外環線，在中正路接近圓環的路口豎立一支「外環車禮讓內環車先行」的告示牌，現在圓環設計愈來愈少，很多人大概也不會注意該規定，因此最近也認具提醒同事和朋友注意。

吳姓民眾最近接到罰單才知自己違規的事實是「行駛槽化島」。（吳姓民眾提供）

中興新村圓環和中正路有很多槽化線，要特別小心不要行駛在該線上。（記者陳鳳麗攝）

圓環設計愈來愈少，很多人忘了外環車禮讓內環車先行的規定，在中興新村中正路要進入圓環前，公路單位就豎立大的告示牌提醒。（記者陳鳳麗攝）

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