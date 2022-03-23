2男「翹孤輪」耍帥吸遊客拍照！反吃6萬罰單還被法辦

2男騎機車翹孤輪耍帥，遊客看不下去拍照告發。（民眾提供）

2022/03/23 08:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕疫情趨緩，高雄各景點紛紛出現人潮，鼓山分局接獲檢舉，有2名機車騎士在壽山萬壽橋上「翹孤輪」行駛，並提供3張照片告發，警方沿線調閱路口監視器比對，鎖定余姓、盧姓兩名18歲男子，經通知到案說明，2人均有駕照，他們稱當天見遊客持相機拍風景，即興表演吸引眾人目光，沒想到反吸到罰單，警方今依公共危險罪嫌函送法辦。

鼓山分局今指出，警方獲報20日傍晚於壽山萬壽橋上，有2名年輕騎士以前輪懸空的「翹孤輪」方式行車，並提供舉證照片3張，警方獲報後循線調閱監視器，比對車輛廠牌、顏色及騎士穿著後，21日晚上通知盧、余2人到案說明。

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據了解，盧男（18歲）、余男（18歲）是朋友關係，2人均已取得機車駕照，當天相約從燕巢、左營住家，各自騎乘機車到壽山出遊，行經萬壽陸橋時，發現路旁有遊客持相機拍攝風景，便一時興起，即興做出「翹孤輪」方式騎車，藉以吸引眾人目光，不料，反被遊客拍照存證，並寄給警方告發舉證。

鼓山分局針對盧、余2人「翹孤輪」競技行為，依道路交通管理處罰條例第43條3項:「二輛以上之汽車共同以危險方式駕車，在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。」開罰，並依涉及公共危險罪嫌函送法辦。

2男騎機車翹孤輪耍帥，吃6萬罰單還被函送法辦。（民眾提供）

2男騎機車翹孤輪耍帥不吸吸引遊客目光，反吸來6萬罰單還被函送法辦。（民眾提供）

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