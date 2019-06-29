走過癱瘓低潮再躍起 她創辦社會企業助弱勢

2019-06-29 20:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕23年前頸椎重傷導致全身癱瘓的的張雅如，靠著不服輸精神，成為廣播節目主持人，用聲音鼓舞人心。她更不斷斷自我挑戰，參加飛行傘、潛水、選美等活動，近日她更正式宣布創辦「雅如社會企業」，希望藉此改善偏鄉、弱勢、身障者的教育機會。

張雅如在17歲那年，因車禍造成四肢癱瘓，曾經以為自己的生命將永遠困在床上，卻在進入脊髓損傷潛能發展中心接受生活重建訓練，打開世界的大門。幾年後，因為想更直接地幫助更多像她一樣的脊髓損傷朋友，決定北上擔任脊髓損傷基金會的企劃專員，協助基金會倡議各種身心障礙平權政策，並推動各項脊髓損傷者的休閒活動。

而由脊髓損傷基金會委託凱基銀行成立的「公益信託脊髓損傷基金」，以鼓勵與幫助脊髓損傷傷友自力更生、就業及傷友各項照護需求為宗旨，也進一步順利輔導張雅如創立微型企業，使她得以自力更生，建立自信和尊嚴，成為社會一股正面力量。

張雅如說，她的願景是「從愛出發，用教育翻轉社會」，要做的事除了透過生命教育之永續推動，創造人們自我覺察與改變，進而提高個人價值；更積極尋求與各領域的師資人才合作，在廣度及深度上，提供各領域之專業的教育課程及企業內部訓練等。

張雅如也提到，初期將從花東偏鄉開始，與學校合作，給弱勢學生更多學習及體驗的機會，未來則會進一步幫助身障者，輔導他們有基本的一技之長，例如網路行銷、網拍等。

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