姊妹站出來！越南新住民辦選美歌唱活動做公益

2019-04-13 09:10

〔記者張忠義／高雄報導〕一群來自越南的新住民，希望讓更多越南姊妹們走出家庭，展現自己的美麗與智慧，並幫助更多弱勢者並回饋台灣，共同籌辦「真愛台灣慈善選美歌唱活動」，5月5日在高雄華王大飯店舉行。

來自越南的新住民黎氏王燕、黎雪杏、丁珮嵐、恩天偉等人，想為越南姊妹們做一點事，因此結合台灣的企業家與越南姊妹們共同舉辦此次慈善選美歌唱活動，當天將會有11名男女歌手分別演唱中文歌和越語歌，其中9名歌手和30名選美選手在5月2日自世界各地飛抵高雄，隨即進行參訪行程。

5月4日將有一場慈善拍賣晚會，拍賣的物件有越南油畫、精美越南國服、精緻晚禮服、珍奇珠寶、名家收藏等，拍賣所得扣除開銷後，將全數捐給台灣和越南的弱勢幼兒園，希望大家一起共襄盛舉做慈善公益。

新住民黎氏王燕表示，是希望讓更多越南姊妹們走出家庭，展現自己的美麗與智慧，並從參與活動中增加自信心，也經由活動與台灣社會融合，讓台灣民眾對於「尊重多元、欣賞差異」的文化精神也能夠多一份認同感。

黎雪杏指出，受到台灣各界的關懷與姊妹們的支持，目前已著手籌組成立台灣新住民人權協會，不僅是要幫助更多越南的弱勢者，也要回饋台灣，所以將來每月均會舉辦類似小型活動及每年三場大型活動，一方面凝聚在台灣的越南人的愛心力量，同時也能回饋台灣社會。

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