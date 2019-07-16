收容街友卻遭持菜刀砍頸 好心男選擇原諒

2019-07-16 21:16

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓好心人見林姓街友窮困潦倒，居無定所，帶他回家照顧，不料，今年間竟遭林男持菜刀狠砍頸部，送醫撿回一命；案發後，林男到醫院照料被害者，吳男也選擇原諒，加上經醫院鑑定，林男當時受精神疾病影響，新北地院合議庭按規定減刑後，依殺人未遂罪判處林男2年徒刑。

據了解，現年47歲的林男自青少年時期就疑有幻聽症狀，他當時覺得對聲音干擾還可控制，又無經濟能力，未即時就醫治療，導致病情日益加重。

直到38歲時，林男與家人發生衝突，遭趕出家門，開始在新北市三重、新莊、萬華等地流浪，居無定所，且受精神症狀及工作能力退化影響，無法穩定工作，淪為列管街友，常向萬華社福中心求助。

吳男結識林男後，發現他生活潦倒、居無定所，邀他與其姪子3人同住、照顧，不料，今年1月27日凌晨0時許，林男誤以為吳男要趕他出門，失控衝到廚房拿菜刀，朝吳男頸部狠砍，還嗆說：「我要讓你死」，吳男姪子發現後趕緊報警，將吳男送醫，撿回一叩。

審理時，林男否認犯行，但合議庭判定林男所為有殺人不確定犯意，依殺人未遂論處，不過，由於醫院鑑定，林男犯案時受到精神障礙影響，辨識行為違法等能力顯著降低，依刑法19條規定減刑。

另審酌，林、吳2人情誼頗為深厚，被害者住院期間，林男有到醫院照顧，吳男也表達不向林男求償、提告，若科以最低刑度之刑，猶嫌過苛，在客觀上足以引起一般同情，情輕法重，顯堪憫恕，依刑法59條規定減刑。

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