模範父親等不及表揚病逝 告別式上受獎

2019-08-04 19:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今日舉行模範父親表揚典禮， 共有46位模範父親獲得上台接受表揚，77歲的江國臣老先生在這場盛會前因肝病逝世缺席了，來不及領到這份榮耀，為此員林市公所已提前於其告別式上致贈獎牌，完成遺願，員林市長游振雄今日到場時表示，江老先生曾對他說，很高興能獲獎，一定會來參加，雖然座位上看不到他，相信他一定在場，跟大家一起享受這份榮耀。

員林市模範父親由各里長事先推薦，鎮興里前里長黃錦昌表示，江國臣育有3男2女，經營家庭感情融洽，子女都事業有成，假日都返鄉陪伴，是地方家庭模範，江國臣也不忘服務社會，長年奉獻地方宮廟鎮興廟事務，並參與急難救助者物資發放，熱心公益精神，特別提名他為模範父親，獲提名時病症已獲控制，原以為撐得過父親節，可惜熬不過病魔，上月撒手人寰。

「阿爸親像山，大風大雨攏不驚」，游振雄說，表揚前曾去探訪江國臣老先生，當時他精神奕奕，還開心表示一定會去參加表揚典禮，表揚前得知他已因病逝世，特別於上月29日告別式上將獎牌、禮品等獻上靈前，感念他一生奉獻。

游振雄表示，父親在孩子發展的歷程中，扮演著重要角色，著名的心理學家格爾迪曾說過：一個父親勝過一百個校長，在父親節來臨之際，鼓勵大家把對父親的愛說出來，並祝福全天下所有的父親都健康快樂。

員林市公所於饗婚囍宴會館舉行模範父親表揚典禮，彰化縣長王惠美等地方士紳皆到場祝福，46位模範父親中受推薦縣級模範父親有3位，分別為東北里曹朝順先生、惠來里張宏洲先生、三和里江文華先生，三人對家庭、社區擔任公益，堪為子女表率及地方楷模。

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