竹縣表揚模範父親 90歲模範農民離世子代領

2019-08-04 19:24

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣模範父親今年共16人獲得，其中新埔模範父親魏世琳甫於6月以90歲的高壽駕鶴西歸，今天由長子魏德淦代表出席。縣府表示，魏世琳因研究提昇水稻品質跟收益的方式幫助農民，曾獲農委會表揚模範農民，非常難能可貴。

有趣的是，今年的模範父親們除了登台領獎，也大方展現他們的才藝。像是芎林模範父親何智揚就跟擔任該鄉下山村的村長兒子何信橋一起表演，爸爸拉二胡、由兒子演唱，展現父子的好默契與深厚感情，博得滿堂彩。尖石模範父親達利．貝夫宜也用嘹亮歌聲演唱客家山歌，平添現場的歡樂氣氛。

縣長楊文科說，今年受表揚的模範父親共有16人，其中有4個年過90，最年長者高齡已經有94歲，89歲以下到80歲的有5人，79到70歲的6人，最年輕的模範父親是新豐68歲的陳暘錠，個個都是受子女尊崇、德高望重的父親。

縣長楊文科跟議長張鎮榮一起致贈這些受表揚者匾額，也送上裱了框的合照、全家福照留念，另準備有「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」手做的10吋蛋糕，向這些模範父親及其家人表達敬意和祝福。

新竹縣今年的模範模範父親名單有：竹北市許光武、謝興榜。竹東姜義鎮、關西楊道榮、新埔魏世琳、新豐陳暘錠、湖口曾德潭、芎林何智揚、橫山曾國正、北埔陳達夫、峨眉楊瑞錡、寶山葉祥慶、尖石達利．貝夫宜、五峰李瑞竹，以及社團推薦的梁煜堃、陳洪邦。

魏世琳的次子魏德興說，其父離世前獲悉當選全縣模範父親顯得非常高興。他們家世代務農，父親在農忙之外種洋菇、打零工，辛苦拉拔5個子女長大，雖不擅言詞，卻用身言教教導他們兄弟姊妹，是個很棒的父親！

竹東87歲模範父親姜義鎮是退休校長，服務教育界春風化雨40多年，曾獲台灣省優良教師獎章，出版過60多本書，得過中國語文獎章、台灣省文化處報導文學獎等獎項的肯定。其子女青出於藍，分別畢業於國立清華大學、美國紐約大學。

湖口85歲模範父親曾德潭是任職40多年退休的公務員，做過新竹縣稅捐稽徵處股長、也曾是縣府的一級主管，曾獲獎為財政部財稅金融優秀人員、跟全國模範公務人員，新竹縣、市分治的財產事宜很多都由他經手。

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