基隆中正國中管樂團 父親節免費公演獻愛

2019-08-04 15:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中正國中管樂團將於父親節當天，於文化中心演藝廳舉行成果發表會，以韓片「與神同行」為主題帶來十首曲目，樂曲間相互連貫，呈現正向力量也傳遞環保觀念，壓軸曲「蒼海の覇道」更是台灣首演，學子們利用暑假進行團練，下足苦功，期許帶來一場賞心悅目的音樂饗宴，8月8日晚上6點30分起免費入場，7點開演。

身兼管樂團教練的指揮石耀主說，管樂團成立20年，中心主軸一直強調人與大自然間的密切關係，此次成果發表會主題「與神同行，航向冒險的音樂旅程」，透過豎笛、銅管、薩克、打擊、長笛重奏等，一連帶來創世紀、古代的足跡、桃花鄉、白牡丹、情熱大陸等多首膾炙人口的名曲，且從頭到尾都有劇情式的連貫，從先民如何開墾家園，到宇宙間無法掌握的各種力量、中西方神明相會，以及在空中遨翔冒險的歷程，樂曲支支動聽，令人心神嚮往。

壓軸曲目「蒼海の覇道」，是日本人田村修平去年才完成的曲子，石耀主聽到後覺得音樂張力大，很有挑戰性，透過管樂聯盟租到使用權，也是台灣首演。石耀主說，「蒼海の覇道」讓人聯想到人類與海洋間的關係，平時彼此和平相處，風平浪靜，但也有波濤洶湧、驚濤駭浪的時刻，樂曲極具感染力，也有著對學生的期許，希望他們不畏風雨，努力朝自己的理想邁進。

50名管樂團學子們也都很有使命感，5月起就利用課餘時間進行團練，風雨無阻，另外，15名校友們也自發性回來指導學弟妹，加入演出行列，大家籌備多時、蓄勢待發。首席宋汶霖說，希望讓父親及大家看見她們的精彩表現，放輕鬆享受這場音樂饗宴。

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