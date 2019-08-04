後壁模範父親表揚 親友齊聚熱鬧溫馨

2019-08-04 10:45

〔記者王涵平／台南報導〕感恩父親！後壁區公所今表揚模範父親，受獎人家人齊聚慶祝父親節，感謝如山的父愛。

慶祝活動在後壁國小藝文活動中心舉行，各界贊助香米禮盒、醬油禮盒、意麵禮盒及養生禮盒等，今年模範父親及孝行獎表揚活動，共推薦14位模範爸爸、1位自強爸爸及1位孝行楷模，子孫、親友陪伴出席，熱鬧溫馨。

後壁區晶鑽爸爸代表為侯伯里沈再旺，因家庭關係，年紀輕輕就擔起照顧幼弟責任，一直到他們成家立業，沈再旺工作之餘還需務農，兒女自幼知道認真求學的重要性，不但把兒女照顧得無微不至，身教言教並重，訓練孩子的獨立與毅力，常說：「知識汰換更新，不懂即謙虛求問，才能與日俱進。」

樂善好施的沈再旺，退休後持續務農，並積極參與三恩府武樂陣傳承寺廟藝陣文化技藝，也參加社區長青會服務長者的公益慈善。

自強爸爸為頂安里林士平，退伍後承接家中農務，樂觀以對，不怨天尤人，雖歷經離婚，父親也因意外摔傷而突然過世，承擔經濟、生活的壓力，父代母職、並侍奉年邁的母親，創造圓滿家庭，子女也以父親打拚的精神為榮。

今日也表揚孝行楷模蘇珠林，小時家境清寒，早年為照料已故的妻子脊椎受傷之苦而拜師學習推拿，近年妥善照料中風的父親及罹癌的母親，獲街坊鄰居肯定。

後壁區獲表揚的模範父親15位及孝行楷模1位，模範父親分別為後壁里廖基延、侯伯里沈再旺、嘉苳里林和、土溝里李進丁、上茄苳里賴德明、菁豐里李順豐、菁寮里莊俊彥、新嘉里謝長溪、長短樹里黃清輝、竹新里王國清、新東里葉聰武、頂安里黃聰麒、長安里林朝河、頂安里林士平、福安里葉文章及孝行楷模福安里蘇珠林。

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