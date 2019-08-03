從警養3兒女 百歲人瑞獲頒模範父親：我一生的收穫

2019-08-03 21:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕父親節即將到來，台中市今天表揚全市29區698名模範父親，其中，百歲人瑞模範父親于河成年輕時，父母長兄要他隨國軍逃難到台灣，保全家族命根，後來從事警職成家，含辛茹苦養大三名子女，四代同堂，現在健朗仍耳聰目明，于河成說，能獲得模範父親非常榮幸，不愧對先父母，更「是我一生的收穫！」

于河成的長子說，爸爸家族在中國山東是地主，大陸淪陷時，他的父母和長兄留在家鄉保衛家園，要他隨國軍逃難到台灣，孤身一人後來擔任基層警員，經濟清寒，而媽媽則是本省人，兩人相愛結婚是典型芋仔與番薯的結合。

于河成對待子女嚴格，長子說，小時候在學校不聽話，常是老師打完，回家換爸爸打。爸爸愛家、工作認真，在台灣沒有親人，一手支撐起一個家，全都靠自己打拚，讓子女欽佩，也讓他們學到要努力、靠自己。

于河成2個兒子分別從警職、公務員退休，女兒也嫁到好人家，家庭美滿。妻子過世後，于河成與次子同住，四代同堂，雖然對兒女嚴格，對孫子、曾孫卻很慈祥，現在還會幫孫子帶曾孫，享受含飴弄孫的天倫之樂。

社會局今天舉辦市長盧秀燕與模範父親合影，有400人參加，今年是近年來第一位模範父親為百歲模範父親，80、90歲的也很多，是近來最高齡的一年。

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