澎湖表揚模範父親 小花童帶路走星光大道

2019-08-03 20:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖各界模範父親表揚大會，鎮今天在福朋喜來登飯店舉行，鋪設紅地毯星光大道，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲，還親自在地毯另一端迎接模範父親，高規格接待，讓模範父親與家屬們備感尊榮禮遇。

今年澎湖5鄉1市共選出20位模範父親，其中，最年長的是92歲歐江立，年紀最輕的是65歲宋回家。全體模範父親由家屬陪同一一走星光大道登場，接受貴賓的祝福，隨後模範父親代表上台接受賀匾、獎牌與禮品，與家人們合影留念，會場祖孫多代同堂，場面溫馨感人。

各鄉市模範父親代表分別是，馬公市7位：歐江立先生、葉石年先生、呂寬步先生、沈景色先生、顏起先生、趙賢男先生、蔡聰智先生；湖西鄉3位：許清愛先生、洪文藝先生、宋回家先生；白沙鄉3位：張贊華先生、呂傳賞先生、許高木先生、西嶼鄉3位：張佛旺先生、洪德合先生、蔡清振先生；望安鄉：王榮吉先生、許丕增先生；七美鄉：夏安然先生、許進徒先生。

除了紅地毯，社會處還安排小花童開著賓士電動玩具車，逐一引領模範父親入場，社會處女性員工穿上喜氣洋洋的紅色旗袍，扶持模範父親走星光大道，貼心的安排贏得家屬們一致讚譽；福朋喜來登副董事長張翔閎更善盡地主之誼，致贈每位模範父親1000元紅包，由縣長賴峰偉代表轉交。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法