助弱勢修屋近百戶 豆腐香腸達人獲勞工模範父親

2019-08-03 13:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕住台南仁德區二空眷村附近的包宗台，每年醃製季節限定的川味豆腐香腸，遠近馳名，其實他本業是泥水師傅，7年來全力參與市政府的弱勢房屋修繕愛心計畫，迄今服務了近百戶，無私奉獻，兼顧家庭與公益，獲選勞工模範父親。

台南市政府今天在善化啤酒廠禮堂舉辦勞工模範父親表揚大會，選拔了20位傑出老爸，年紀最長的是87歲蔡炳輝，各得獎者都家庭總動員，一起上台獻花、合影，氣氛熱烈。

主辦的勞工局還邀請專業的美容造型師，為得主們梳理，現場更布置了代表果實豐收意境的花藝牆，提供大家合影，並以「奉獻」為獎牌的設計概念，象徵父子親情的傳承。

市長黃偉哲頒獎，因為比預定時間晚到，致詞時，先向全場表達歉意，主要是今天有太多的表揚行程，必須「趕攤」，雖然造成耽擱，但他祝福的心意都一樣，感謝全天下最偉大的父親們。

黃偉哲說，各工會成員，除了自己的家庭要照顧，還到偏區服務，為弱勢修繕房屋，大愛的精神，真的令人感動。

61歲的包宗台，4兄弟都有同樣的專長，堪稱「泥作家族」，平常工作之餘，也與妻女合力經營麵店，每年中秋節之後所醃製的川味香腸與臘肉，熱賣不已，在美食界的闖出名號，讓人幾乎忘了他的本業。

包宗台熱心公益，配合台南市泥水職業工會參與市政府的弱勢家庭房屋修繕方案，全力投入，包含低收入戶與獨居老人等，服務個案已近百件。

包宗台不僅是修繕志工隊長，還擔任工會的愛心慈善會委員，時常為弱勢急難救助，奉獻不遺餘力。

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