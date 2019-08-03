用愛教育子女、照顧9旬妻 百歲醫師張始鵬獲頒模範父親

2019-08-03 19:46

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今天舉行模範父親暨好人好事表揚大會，表揚12名模範父親、9名慈暉父親、12名好人好事代表，其中已是100歲人瑞的張始鵬，9歲離家逢戰亂投入軍旅，隨國民軍來台，退役後轉任家庭醫學科醫師，迄今還幫熟識的患者看診，此外，他以愛的教育要求4名子女上進，他還每週買菜、煮飯，照顧中風、失智的妻子，堪為模範父親表率。

今天表揚現場，嘉義市政府請陶藝師在市長黃敏惠的見證下，為受獎人及子女製作手模印記，象徵父親撐起整個家庭、偉大的手。黃敏惠說，感謝各位父親的付出，讓孩子有所依靠、快樂成長，為國家社會造就人才；除向全天下偉大的父親表達敬意，也提醒在異鄉遊子，有空多回家陪伴父母親。

張始鵬今天由子女陪同接受模範父親表揚，兒子張義賢說，父親出生在中國江西省，9歲就離家往省城讀書，因遇到戰亂、投入軍旅生涯，從事軍醫，隨國民軍來台後，轉任家庭醫學科；父親小時生活困苦，深知讀書不易，對他們的教育很要求，卻不曾打罵，以身教教導他們要上進、尊敬長輩但對後輩要疼愛，近90歲的母親幾年前中風、失智，父親親力親為照護，每週六到市場買菜、下廚，要他們回家陪母親吃飯。

張義賢說，父親雖已100歲但思緒敏捷、身體硬朗，每天清晨6點多起床、9點就去看診，還會打電腦輸入患者資料，是子孫們的典範。

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