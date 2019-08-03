宜縣府表揚模範父親 幾米畫家舅舅也在列

2019-08-03 17:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天舉行模範父親表揚典禮，共表揚20名模範父親，其中，82歲的林興是知名插畫家幾米的親舅舅，本身也是個畫家，擅長粉彩畫，更創立宜蘭縣粉彩美術學會開班授課，桃李滿天下；他說，平日也會和幾米交流，畫畫是他的最愛，很高興自己的興趣，能為家庭與社會盡一份心力。

宜蘭市的林興非美術科班出身，繪畫天分全靠自己透過油漆廣告看板來摸索，平日他也很愛上美術館，看美術相關書籍培養美感，現在已是縣內知名粉彩畫家的他，因為是幾米的親舅舅，讓外人笑稱，藝術天分過然是靠家族遺傳。

林興育有2子2女，由於從事油漆工作的人，遇到職災缺乏保障，他與友人成立油漆工會，1974年還獲選為全國模範勞工，透過畫廣告看板，奠定繪畫基礎的他，60歲退休後全心全意投入繪畫，一開始以油彩畫為主，後來才改創作粉彩畫，其中，光是畫宜蘭河，就累積超過300幅作品。

「真的很喜歡藝術！」林興說，他的藝術天分都是自學，從年輕到現在也是靠藝術天分來為生，很高興現在能全心全意投入藝術工作，並未社會盡一份心力。

談到是幾米的親舅舅，林興說，很常與幾米做繪畫交流，平常也會吃飯聚餐，他的作品已累積超過1000幅，以宜蘭在地的大自然風光為主，期待未來能繼續透過親近大自然，完成更多畫作。

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