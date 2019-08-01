鬼月首日辦模範父親表揚 台東縣府：農曆七月是吉祥月

2019-08-01 13:45

［記者王秀亭／台東報導］今天是農曆7月1日，民間俗稱鬼月首日，台東縣政府選在今天舉辦模範父親表揚活動，包括99歲彭鼎河、89歲池上稻農劉興土等20人獲獎，縣長饒慶鈴說，其實農曆7月是佛教的吉祥月，亦為孝親月，因而選在今天表揚模範父親別具意義。

20名經由台東縣各鄉鎮市公所推薦模範父親，在家人陪伴下，齊聚台東市，最高齡的台東市99歲彭鼎河在兒子陪伴下，上台接受表揚，直呼兒女子孫成群，兒子們也多住在附近，大家彼此有照應，可以獲獎很開心。

第二高齡的是池上鄉89歲劉興土，栽種的池上米更在2003、2005年拿下全國大獎，近年更轉型為有機耕作，劉興土說，婚後育有4男3女，兒女都成家立業，所吃的白米全都是自己種的，栽種有機米就是要兒孫們吃的健康。

表揚活動中，劉興土貼心地夾菜餵換失智的老婆，他說，老婆年輕時辛苦將小孩扶養長大，現在當然換他來照顧辛苦的老婆。

獲選台東縣模範父親包括台東市彭鼎河、莊阿水、趙清河、柯受球、吳國輝、池上鄉劉興土、長濱鄉賴發順、太麻里鄉江征雄、金峰鄉邱江南、東河鄉陳日福、大武鄉楊榮爵、海端鄉王清利、鹿野鄉梁金全、達仁鄉岡春成、延平鄉胡再福、綠島鄉何彰明、關山鎮許晉彰、卑南鄉張清水、蘭嶼鄉鍾金川、成功鎮羅文龍等20人。

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