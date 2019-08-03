98歲阿公自學漢學 幫寫家書還為村裡小孩命名

2019-08-03 16:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉98歲阿公何振熒，僅受過日本教育，卻自行鑽研漢學及台灣話，常為不識字的村民寫信給家人，或是幫忙念家書，更為村裡的新生兒命名；何振熒一生為鄉親服務，更孝順父母，為子女樹立孝親典範，獲選為今年嘉義縣模範父親。

何振熒出生於日治大正10年（1921年），高等科畢業，但剛新婚就被日本徵召從軍，曾經歷沈船，還被砲彈碎片刺穿臉頰，戰爭結束後平安返鄉，以務農培育7名子女。

何振熒求知欲望強烈，自學漢學和台灣話，早期許多村民不識字，孩子又離鄉背井求學或工作，他幫忙村民寫信，或念回信給村民聽，更義務幫村裡新生兒命名，從總筆劃、天、地、人、總格、五形、音義、音調、八柱都面面俱到，常於研究命名到半夜，許多鄉親都很感謝何老先生幫忙取名。

何振熒59歲時妻子過世，孩子當時均離鄉背井工作，他獨自侍奉老母親，家事、農事、侍母一身擔，感動鄉里，更常告訴子女做人處事要守信用、不投機、不取巧，子女成長均事業有成。

嘉義縣府今天（8月3日）晚上在創新學院，由嘉義縣長翁章梁表揚25位模範父親及18位好人好事代表，模範父親有太保市賴椿樺、朴子市周國欽、布袋鎮李慶順、大林鎮簡鈴輝、民雄鄉何振熒、溪口鄉黃鉛銓、新港鄉蕭福亨、六腳鄉陳德義、東石鄉蔡朝昌、義竹鄉趙清標、鹿草鄉蔡國雄、水上鄉張志尚、中埔鄉陳成雹、竹崎鄉陳朝財、梅山鄉陳良石、番路鄉張丁春、大埔鄉阮必成、阿里山鄉汪茂盛。

身心障礙團體推薦模範父親代表為財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院蔡明宏、財團法人嘉義縣私立一心教養院張明木、社團法人嘉義縣聲暉聽障協會陳振銘、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會張永福、社團法人嘉義縣智障者家長協會朱振順、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會張榮富、嘉義縣私立大林教養院嚴興旺。

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