屏東縣模範父親 心智障礙「阿妹仔」樂做爸爸的女兒

阿妹仔看見爸爸吳石麟 拿獎不禁感動掉淚。（記者邱芷柔攝）

2019-08-04 13:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今天舉辦模範父親表揚大會，其中由屏東縣啟智協進會推薦的吳石麟，育有5名子女，老四「阿妹仔」因患有中度智能障礙，讓爸爸角色需要比別人付出更多心力，吳石麟說，「老天爺知道我們是有愛的家庭，所以放心把孩子交給我們！」今天獲得模範父親表揚，阿妹仔看見爸爸拿獎的那一刻也不禁感動掉淚，讓家人直說「當爸爸的女兒很感動、很幸福！」

今年68歲的吳石麟早年在台糖工作，當時靠著2300元薪俸持家，兒女出生後更努力兼差為家庭付出，吳石麟說，其實父親的角色不容易，尤其照顧心智障礙的孩子，還得面對外界眼光，他很感謝家人、台糖與社會的支持，讓他一路走來可以建立這個幸福的家庭。

吳石麟以樂觀的態度面對人生，對於阿妹仔更是全力支持並盡其所能栽培，連續3年親自接送阿妹仔到台南就學，直到阿妹仔順利畢業；退休後的吳石麟退而不休，近年投身社區服務，擔任社區發展協會理事長並長年協助啟智協進會據點活動。

屏縣啟智協進會表示，吳石麟身為心智障礙者的家長，最知道心智障礙者的心聲，協會每次到據點舉辦活動，吳石麟出錢出力從不缺席，是偉大的父愛讓吳石麟充滿正能量。

來自小琉球的陳福氣今年也獲得表揚，全村20人從小琉球來到屏東縣政府祝賀，陳福氣14歲就上船捕魚幫忙維持家計，犧牲自己上學讀書的機會，育有5名子女的他，為了栽培自己的孩子讀書，咬緊牙關長年在海上奔走，女兒陳秋分說，爸爸跑船風險大，曾多次遠航到模里西斯，還曾被國外的漁船對空鳴槍威嚇，她印象中就有3次看見媽媽大哭，以為爸爸在海上出意外，後來爸爸平安歸來，也讓兒女們更加知道討海爸爸的辛苦。

屏東縣政府慶祝108年父親節，今年接受表揚的模範父親，由鄉鎮市公所、身心障礙團體推薦共43位，榮獲今年模範父親名單：枋山鄉葉三郎、屏東市劉人玄、朱自申、陳仁智、韓登第、張明白、佳冬鄉吳添財、東港鎮徐宗壽、新埤鄉曾運華、高樹鄉梁寬和、內埔鄉徐永興、恆春鎮張來春、麟洛鄉曾玉麟、萬丹鄉薛讚元、潮州鎮李添、竹田鄉陳基富、滿州鄉余春成、車城鄉陳安心、萬丹鄉鄭坤元、霧臺鄉郭金丁、九如鄉陳福嘉。

崁頂鄉羅武雄、枋寮鄉鄭信義、三地門鄉賴定常、南州鄉鄭瑞雄、林邊鄉鄭金雄、里港鄉曾聰惠、鹽埔鄉鄭金福、牡丹鄉黃明香、琉球鄉陳福氣、恆春鎮陳復晋、瑪家鄉邱國貞、泰武鄉孫萬教、來義鄉賴仁傑、萬巒鄉林成丹、獅子鄉卓萬吉、屏東縣啟智協進會吳石麟、屏東聲暉聽障協進會洪銘勝、長治鄉吳忠賢、內埔鄉潘進興、新園鄉簡清頓、潮州鎮吳澒富及春日鄉柳慶祥。

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